نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عموم العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، يبحث الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير على مدار 24 ساعة عن نتائج اختبارات الدور الأول ويريدون معرفة موعد محدد لظهور النتائج لأنهم يعيشون في توتر وقلق شديد، حيث تعتبر مرحلة الثالث المتوسط من المراحل الهامة جداً التي يحتاج فيها الطالب أن يحصل لى أعلى النقاط كي يكون لديه العديد من الاختيارات المناسبة في اختيار المدارس

لقد انطلقت الدراسة في العراق لجميع المراحل التعليمية بشكل رسمي شهر أكتوبر 2023 ومن بداية العام وهناك إقبال كبير على الحضور لحضور الحصص دون أي خوف أو قلق نتيجة لتحسن الوضع الوبائي، وتم عقد الامتحانات بصورة مستقرة ومنتظمة جداً وقد حان الوقت للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 ترقبوا معنا لمعرفة المزيد.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة الدكتور إبراهيم نامس الجبوري عن انتهاء أعمال تصحيح اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط عموم المحافظات، وتم أيضاً رصد درجات الطلاب وتم رفع كشوفات النتائج بشكل رسمي لعدة محافظات وجاري الانتهاء من رفع كشوفات باقي المحافظات لكي يحصل عليها الطلاب بشكل إلكتروني توففيراً في الوقت والمجهود دون الذهاب للمدرسة، وأكد سيادة الوزير أن العام الدراسي 2023-2024 يعتبر أعلى في معدلات النجاح عن العام الدراسي الماضي وقدم كل الشكر والتهنئة للطلاب على هذا المجهود العظيم.

لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

يمكنك الحصول على النتيجة في دقائق معدودة وبشكل إلكتروني حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية وكل ما عليكم اتباع ما يلي: