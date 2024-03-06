Oppo Reno 6 5G: الرفاهية والأداء العالي في عالم الهواتف الذكية المتطورة

يعتبر هاتف Oppo Reno 6 5G من أحدث إصدارات شركة أوبو في سلسلة الـ Reno التي تتميز بتقديم هواتف ذكية بمواصفات عالية وأسعار منافسة، يأتي هذا الهاتف بتصميم جذاب ونحيف مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G ويعمل بمعالج Dimensity 900 5G القوي والموفر للطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، في هذا المقال، نستعرض مواصفات هاتف Oppo Reno 6 5G بالتفصيل وسنذكر أهم مميزاته وعيوبه.

مواصفات هاتف Oppo Reno 6 5G

الشاشة 6.43 بوصة – 90 هرتز – AMOLED الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت الرام 8 جيجابايت الكاميرا الخلفية 64 + 8 + 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل المعالج MediaTek Dimensity 900 5G البطارية 4300 مللي أمبير – 65 واط نظام التشغيل اندرويد 11

المميزات

تصميم أنيق ونحيف مع خامات زجاجية ومعدنية

شاشة عالية الجودة والسلاسة مع دعم HDR10+

كاميرا خلفية متعددة الإستخدامات مع دعم التصوير الليلي والفيديو البطيء

كاميرا أمامية بدقة عالية مع دعم الـ AI Beauty والـ AI Color Portrait

معالج قوي وموفر للطاقة مع دعم الـ 5G والـ Wi-Fi 6

بطارية تدوم طويلا مع دعم الشحن السريع والعكسي

نظام تشغيل محدث ومخصص مع واجهة ColorOS 11.3

العيوب