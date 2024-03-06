“شغلها لأولادك دلوقتي”. إليك تردد قناة ماجد كيدز 2024 على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تعد قناة ماجد كيدز الإماراتية واحدة من ضمن قائمة قنوات الأطفال التي تنال شهرة كبيرة في دول العالم العربي المختلفة، حيث تحقق نسب مشاهدات هائلة. تعتبر قناة ماجد كيدز مشهورة بسبب حرص إدارتها على تقديم محتوى هادف يساعد على ترسيخ القيم الجيدة والعادات السليمة لدى الأطفال، بالإضافة إلى تقديم هذا المحتوى بشكل ممتع يلفت انتباه الأطفال.

تردد قناة ماجد كيدز الإماراتية لعام 2024 هو كما يلي:

على القمر الصناعي نايل سات:

– تردد القناة: 12226

– الاستقطاب: عمودي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– الجودة: SD

على القمر الصناعي عرب سات:

– تردد القناة: 11804

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

– الجودة: HD

تفاصيل أكثر عن قناة ماجد كيدز الإماراتية

قناة ماجد كيدز هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تأتي من الإمارات العربية المتحدة، تأسست القناة في عام 2015 وحققت شهرة كبيرة في دول العالم العربي، وسبب اختيار اسم “ماجد” استنادا إلى شخصية كابتن ماجد الكرتونية المشهورة في مجلة ماجد التي كانت تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال.

تتميز قناة ماجد كيدز بتقديم محتوى هادف يهدف إلى تعزيز القيم والعادات الصحيحة لدى الأطفال. يتم تقديم المحتوى بشكل ترفيهي وممتع لجذب انتباه الأطفال وإبقائهم مشتتين، يتضمن برامج القناة مجموعة متنوعة من العروض التعليمية والمسلية، بما في ذلك الرسوم المتحركة، والألعاب، والأناشيد، والمسابقات.

الهدف من قناة ماجد كيدز

تهدف قناة ماجد كيدز إلى تنمية القدرات الذهنية والإبداعية للأطفال، وتشجيعهم على التعلم والاكتشاف من خلال المحتوى الذي يقدمه القناة، كما تسعى القناة إلى تعزيز القيم الإيجابية مثل الصداقة، والتعاون، والتسامح، والصدق.

بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، تقدم قناة ماجد كيدز أيضا محتوى إضافيا على منصات الوسائط الاجتماعية وموقع الويب الخاص بها. يمكن للأطفال تفاعل مع القناة والبرامج عن طريق اللعب والتعلم عبر الإنترنت.

بشكل عام، تعتبر قناة ماجد كيدز واحدة من القنوات الرائدة في مجال الترفيه والتعليم للأطفال في العالم العربي، تحاول القناة أن تكون رفيقا مفيدا وممتعا للأطفال وتقدم لهم محتوى يساعدهم على النمو والتطور بشكل صحي وممتع…