ياسعدك يا هناك لو انت منهم .. الحكومة تقرر ضم فئات جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة 

تم تصديق مجلس الشيوخ على تعديلات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير برنامج “تكافل وكرامة”، حيث تهدف التعديلات إلى توسيع نطاق التغطية وتعزيز الدعم لفئات محددة، يُمكن لهذه التعديلات أن تسمح للفئات المستهدفة بالحصول على دعم نقدي إضافي من خلال البرنامج، والذي يستهدف تحسين مستوى حياة الأسر ذات الاحتياجات الخاصة.

ضم فئات جديدة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”

أقر مجلس الشيوخ مؤخرًا تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تضمنت المادة 7 من هذا القانون توسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات جديدة، وفي هذا السياق قدم الوزير عرضًا يتضمن إدراج بعض الفئات الجديدة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك لتوفير رعاية اجتماعية أو استحداث برامج جديدة، حيث تنص المادة على أن القرار الذي سيتخذ في هذا السياق يشمل ضوابط الاستفادة من هذه البرامج الجديدة، بالإضافة إلى تحديد قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى للمزايا التي سيحصل عليها المستفيدون الجدد.

تحديد مستحقي الدعم النقدي في إطار برنامج تكافل وكرامة

في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الرعاية الاجتماعية ودعم الفئات ذات الاحتياجات، أقر مجلس الشيوخ تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث جاءت المادة 8 لتحديد الفئات المستفيدة من الدعم، وبموجب هذه المادة يحق للفئات التالية الحصول على الدعم النقدي المشروط تكافل:

الأسر المكوَّبة: تشمل الأسر المتكونة من الزوج والزوجة أو أبناءهما، وحتى لو كان هناك اختلاف في محل الإقامة.

الأسر المعالة ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل: تشمل الأسر التي يكون أحد أفرادها في مركز الإصلاح والتأهيل.

أسر المجندين والأسر المهجورة العائل: تشمل الأسر ذات الاحتياجات الخاصة والتي تمتهن رعايتهم.

تحديد الفئات المستفيدة وشروط الحصول على الدعم

في إطار جهود الحكومة لتقديم الرعاية والدعم للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، أقر القانون توجيه الدعم النقدي غير المشروط للفئات التالية: