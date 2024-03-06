المواجهة المنتظرة الكلاسيكو.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة

يهتم ملايين عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة أدق التفاصيل عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 وماهي القنوات التي تستعد لنقل المواجه النارية بين الفريقين، يشهد اللقاء المنتظر بين الأهلي ونظيره الزمالك منافسات قوية ويترك الجميع كل شئ من أجل متابعة اللقاء والاستمتاع بالتحديات، وكل مشجع يتمنى أن فريق من يفوز باللقب ويتم تتويجه

استطاع فريق الأهلي أن يحقق إنجازات كثيرة في الموسم الرياضي 2022-2023 ويشارك في العديد من الدوريات والبطولات الأفريقية ويثبت تألقه بين مختلف الفرق، كما بدأ الزمالك في إعادة ترتيب حساباته من أجل عدم ضياع أي فرصة قادمة وأثبت هذا في اللقاء السابقة من الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، واليوم نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا البديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024

بعد يومين فقط تنطلق مباراة قوية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات نهائي كأس مصر موسم 2024 وتحديداً يوم الجمعة 8 من مارس الجاري وسط ترقب ولهفة بشوق من الجماهير، على أن تقام هذه المباراة على ارضية الاول بار وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والساعة 8 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف يضع المدير الفني لكلا الفريقين تشكيلة مميزة نظراً لأهمية المباراة والحرص على الفوز والتتويج.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والزمالك

يتم نقل المباراة المنتظرة بين الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر فقط وحصريا على شاشة قناة أون تايم سبورت بالجودة العالية والذي يعلق فيها مدحت شلبي ويأتي تردد القناة على النحو التالي