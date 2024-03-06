“هُنا” اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 عموم المحافظات

كشفت وزارة التربية العراقية عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 التي شملت جميع المتقدمين في هذه العقود، هذا وأن الوزارة بذلت قصارى جهدها في إطار مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين، والعمل على اختيار ما هو مؤهل منهم وفقًا للمعلومات والوثائق التي تم إدخالها عبر الموقع الرسمي للوزارة، هذا ويمكن الإستعلام عن الأسماء وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن القيام بالإستعلام عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية ساري.

كذلك يتم اختيار “مسابقة عقود الوزارة”.

اختيار التخصص المناسب لكل وظيفة.

وعليه يتم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

القيام بإدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط مباشرة على زر “بحث”

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالتعيينات داخل الوزارة.

ما هي شروط تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

جاءت أهم شروط القيام بالتقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية عقود، وفقًا للأتي:-