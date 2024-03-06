بنك الراجحي يطلق خدمة التسجيل الإلكتروني للهاتف المصرفي لعام 2024

في خطوة تعكس التزامه بتقديم أحدث التقنيات المصرفية لعملائه، أعلن بنك الراجحي عن إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني للهاتف المصرفي للعام 2024، وهو الإجراء الذي يهدف إلى توفير سهولة وراحة أكبر للمواطنين في إدارة حساباتهم المصرفية والتعامل مع خدمات البنك عبر الإنترنت.

خطوات التسجيل السريعة والتفعيل الفوري للهاتف المصرفي لدى بنك الراجحي

بدأ بنك الراجحي تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني للهاتف المصرفي لتوفير تجربة سلسة وفعالة لعملائه، يتيح هذا النظام للمستخدمين التسجيل والتفعيل بسهولة تامة دون الحاجة إلى الانتظار في الفروع أو تقديم الوثائق الورقية، وتأتي هذه الخطوة في إطار استجابة البنك لمتطلبات الزمن الراهن وتطلعات العملاء نحو الحصول على خدمات بنكية مبتكرة وموثوقة.

بنك الراجحي يطلق خدمة الهاتف المصرفي الإلكتروني لعام 2024

في خطوة تعكس حرصها على تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز تجربة العملاء، أعلن بنك الراجحي، أحد أبرز البنوك في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة الهاتف المصرفي الجديدة لعام 2024، تأتي هذه الخدمة لتوفير وسيلة مريحة وسريعة للعملاء لإدارة معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت، مما يسهم في تخفيف العبء عن كاهلهم ويقدم بديلاً فعالاً للطرق التقليدية.

خطوات التسجيل في الهاتف المصرفي الراجحي

للقيام بالتسجيل والتفعيل، يُطلب من العملاء زيارة الموقع الإلكتروني للبنك ومتابعة الخطوات المبسطة الموضحة هناك، يجب على المستخدمين توفير بياناتهم الشخصية ومعلومات حساباتهم البنكية لإتمام العملية بسلاسة، وبمجرد استكمال التسجيل، يتم تفعيل الهاتف المصرفي على الفور، مما يتيح للعملاء الوصول الفوري إلى خدمات البنك عبر الجوال.

ابدأ بالدخول إلى الصفحة الرئيسية لبنك الراجحي عبر الإنترنت. ستجد روبوتاً اصطناعياً يرشدك عبر الصفحة الرئيسية، اتبع تعليماته لتحديد الخدمة المطلوبة. لتغيير اللغة إلى الإنجليزية، اضغط على رقم 1. إذا كانت هذه أول مرة تقوم بالتسجيل في خدمات البنك، اختر الرقم 2. للتسجيل في الهاتف المصرفي، اضغط على الرقم 3. قم بكتابة رقم بطاقة الفيزا المستخدمة في التعاملات البنكية. أدخل كلمة المرور الخاصة بك. ادخل رقم حسابك البنكي. قم بإدخال رقم جديد مكون من 4 أرقام لحسابك المصرفي.

متطلبات تحديد الرقم السري لخدمة الهاتف المصرفي لدى بنك الراجحي

لضمان الأمان والخصوصية في استخدام خدمة الهاتف المصرفي الراجحي، يجب على المستخدمين اختيار الرقم السري وفقًا لمجموعة من الشروط الصارمة التي وضعها البنك. هذه الشروط مصممة لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به إلى الحسابات المصرفية وتعزيز مستوى الأمان للمعاملات المالية. إليك الشروط المطلوبة: