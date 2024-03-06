أوبو A97 5G: تجربة فريدة من السرعة والجودة بسعر لا يقبل المنافسة

يعتبر هاتف أوبو A97 5G من أحدث هواتف الشركة الصينية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، والذي يقدم مواصفات متطورة ومميزات رائعة بسعر منافس في السوق، مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز ، ومعالج Dimensity 810 5G ، يوفر هذا الجهاز تجربة مستخدم سريعة وممتعة، كما يأتي مزودًا بكاميرا خلفية 48 ميجابكسل وذاكرة داخلية 256 جيجابايت ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التصوير والتخزين.

مواصفات هاتف أوبو A97 5G

الشاشة 6.6 بوصة IPS LCD الدقة 1080 x 2408 بكسل المعالج Mediatek MT6833P Dimensity 810 5G الذاكرة العشوائية 12GB RAM التخزين الداخلي 256GB الكاميرا الخلفية 48 ميجابكسل + 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل البطارية 5000 ميلي أمبير نظام التشغيل Android 12 الشبكة 5G الألوان المتاحة أزرق، أسود الوزن 188 جرام الأبعاد 163.8 × 75.1 × 7.9 ملم

المميزات

شاشة عرض كبيرة وواضحة وسريعة. معالج قوي وداعم لشبكة الجيل الخامس. ذاكرة داخلية كبيرة للتخزين. كاميرا خلفية عالية الدقة ومتعددة الاستخدامات. بطارية تدوم طويلًا وتدعم الشحن السريع. نظام تشغيل حديث ومحدث. تصميم أنيق وعصري وخفيف الوزن.

العيوب

دقة الشاشة أقل من بعض المنافسين. لا يدعم الشحن اللاسلكي أو الشحن العكسي. لا يدعم تقنية NFC أو الراديو FM. الكاميرا الأمامية بدقة متوسطة ولا تدعم HDR. لا يوجد مقاومة للماء و الغبار. البلوتوث إصدار قديم. لا يوجد مستشعر للبصمة في الشاشة أو الظهر.

في الختام، يقدم هاتف أوبو A97 5G مزيجًا ممتازًا بين الأداء والسعر، مما يجعله خيارًا مغريًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس دون التضحية بالمواصفات الأساسية.