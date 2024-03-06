الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 شهر مارس بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يعتبر الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 أكثر المواضيع بحثاً خلال الفترة الماضية، حيث شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق حول رغبة الكثيرون في الاستعلام عن الدفعة الجديدة لأحد أهم المبادرات الإنسانية في مصر، فمن المعروف أن مبادرة تكافل وكرامة تعتبر أحد الأساسيات الحياتية للمواطن المصري فهي بمثابة الدعامة الرئيسية لركيزة الحياة الاجتماعية، وذلك لما تقدمه الحكومة المصرية من دعم مالي للأسر الفقيرة والأشخاص الأشد فقراً من الأيتام والأطفال والمرأة وذوي الإعاقة والعديد من الفئات الأخرى، وإليكم خطوات الاستعلام وموعد صرف المعاشات من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يميل المستفيدين حول التطلع خلال هذه الفترة حول الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024، التي لا تقل أهمية عن المبادرات المقدمة من قبل الدولة المصرية بل تعتبر أكثر أهمية لما تسهم في دعم الفئات المستحقة من الأسر من الطبقات المتوسطة والأكثر فقرًا، وهذا يتضمن أحد أهم أهداف الدولة في القضاء على الفقر والجوع والبطالة في اتخاذ خطوات نحو التغيير للأفضل بإطلاق تلك المبادرات والخدمات المدعمة، وفيما يتعلق بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد يرجى الاطلاع على الخطوات التالية:-

بادر في البداية بزيارة موقع التضامن الاجتماعي .

. ثانيًا باختيار قسم الاستعلامات عن نتيجتك.

يعقبه ادخال بياناتك من الرقم القومي (المكون من 14 رقم).

يليه الضغط على استعلام.

ومن ثم ستظهر كافة البيانات الخاصة بالمعاش المقرر لك.

متى صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 في يوم الخامس عشر 15 من شهر مارس لعام 2024 وذلك لجميع المستفيدين من هذا المعاش، ومن الجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة جديدة في المعاشات بقيمة 15% لشهر مارس، فسيتم صرف المعاش بالزيادة في اليوم المحدد من الوزارة من خلال جميع البنك أو مكاتب البريد المصري أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.