مجانا بدون تشفير.. جميع القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر والمعلقين

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة معرفة القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، والتي سوف تقام لأول مرة خارج الحدود المصرية، والتي من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأول بارك، بالمملكة العربية السعودية، وذلك وسط حضور جماهيري بواقع خمسة وعشرين ألف متفرج للفريقين، والتي سوف تقام في تمام الساعة 7:30 يوم الجمعة القادم، بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 بتوقيت السعودية، والساعة 9:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والساعة 5:30 بتوقيت المغرب، وأيضًا الساعة 6:30 بتوقيت تونس.

القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك والمعلقين

يوجد العديد من القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، ومن هذه القنوات ما يلي:

قناة أون تايم سبورت 1، حيث يقوم بالتعليق أيمن الكاشف.

وأيضًا قناة الزمالك، وسوف يقوم بالتعليق محمد الأوشي.

قناة الأهلي، ومن ثم يقوم بالتعليق رامي بهجت.

وكذلك أيضًا قناة ssc السعودية، كما يقوم بالتعليق أيضًا فارس عوض، وفهد العتيبي.

قناة MBC مصر. حيث يقوم بالتعليق مدحت شلبي.

وأيضًا قناة أبو ظبي الرياضية 1، ويقوم بالتعليق عامر عبدالله.

ترددات القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

لمشاهدة ممتعة على القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك يجب ضبط الترددات، وهي كما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الزمالك

التردد: 12092.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الأهلي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة MBC مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

ترددقناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC

التردد: 12523.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.