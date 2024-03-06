وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية توضح أمر زيادة منحة العائلات المعوزة لعام 2024

في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة التي يمر بها العالم، والتي ألقت بظلالها على الحياة المعيشية في العديد من الدول بما فيها تونس، تصاعد الحديث بين المواطنين حول إمكانية زيادة الدولة لمنحة العائلات المعوزة لعام 2024 كإجراء للتخفيف من وطأة هذه الأوضاع، هذه المنحة، التي تعد جزءًا من البرامج الدعم الاجتماعي المقدمة من الدولة التونسية، تهدف إلى كبح جماح الفقر والجوع الذي يعاني منه المواطنون.

توضيح رسمي بشأن الزيادة في المنحة

في هذا السياق، خرجت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بتصريحات رسمية تنفي بها كل الأخبار المتداولة حول قرار زيادة منحة العائلات المعوزة للعام القادم. وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة بهذا الخصوص لا تعدو كونها شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين صفوف المواطنين، الوزارة، ومن خلال تصريحاتها، حرصت على تأكيد التزامها بتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع العمل المستمر على تقييم ومراجعة برامج الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع التونسي.

الوثائق اللازمة للتقديم على منحة العائلات المعوزة في تونس لعام 2024

للتقديم على منحة العائلات المعوزة في تونس، المصممة لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، يتوجب على المتقدمين تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية، هذه الوثائق تعد خطوة أساسية في عملية التقديم وتقييم الاستحقاق، وتشمل:

يجب أن تكون سارية المفعول لإثبات الجنسية والهوية الشخصية للمتقدم.

وثيقة رسمية تؤكد إقامة المتقدم داخل الأراضي التونسية.

مستندات توضح مقدار الدخل الشهري للمتقدم وأسرته، وتثبت عدم تجاوزه للحد المعلن.

مستندات تثبت عدم امتلاك المتقدم أو أي من أفراد أسرته لعقارات أو مساكن خاصة.

كشف حساب بنكي أو وثائق تثبت عدم قيام المتقدم أو أفراد أسرته بعمليات بيع أو شراء بمبلغ يعادل 30 مرة الحد المعلن خلال الثلاث سنوات الأخيرة.