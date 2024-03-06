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وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية توضح أمر زيادة منحة العائلات المعوزة لعام 2024

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية توضح أمر زيادة منحة العائلات المعوزة لعام 2024

رودي مصطفىمنذ 18 دقيقة
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وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية توضح أمر زيادة منحة العائلات المعوزة لعام 2024

في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة التي يمر بها العالم، والتي ألقت بظلالها على الحياة المعيشية في العديد من الدول بما فيها تونس، تصاعد الحديث بين المواطنين حول إمكانية زيادة الدولة لمنحة العائلات المعوزة لعام 2024 كإجراء للتخفيف من وطأة هذه الأوضاع، هذه المنحة، التي تعد جزءًا من البرامج الدعم الاجتماعي المقدمة من الدولة التونسية، تهدف إلى كبح جماح الفقر والجوع الذي يعاني منه المواطنون.

توضيح رسمي بشأن الزيادة في المنحة

في هذا السياق، خرجت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بتصريحات رسمية تنفي بها كل الأخبار المتداولة حول قرار زيادة منحة العائلات المعوزة للعام القادم. وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مؤكدة أن الأخبار المنتشرة بهذا الخصوص لا تعدو كونها شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين صفوف المواطنين، الوزارة، ومن خلال تصريحاتها، حرصت على تأكيد التزامها بتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع العمل المستمر على تقييم ومراجعة برامج الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع التونسي.

الوثائق اللازمة للتقديم على منحة العائلات المعوزة في تونس لعام 2024

للتقديم على منحة العائلات المعوزة في تونس، المصممة لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، يتوجب على المتقدمين تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية، هذه الوثائق تعد خطوة أساسية في عملية التقديم وتقييم الاستحقاق، وتشمل:

  •  يجب أن تكون سارية المفعول لإثبات الجنسية والهوية الشخصية للمتقدم.
  • وثيقة رسمية تؤكد إقامة المتقدم داخل الأراضي التونسية.
  • مستندات توضح مقدار الدخل الشهري للمتقدم وأسرته، وتثبت عدم تجاوزه للحد المعلن.
  • مستندات تثبت عدم امتلاك المتقدم أو أي من أفراد أسرته لعقارات أو مساكن خاصة.
  • كشف حساب بنكي أو وثائق تثبت عدم قيام المتقدم أو أفراد أسرته بعمليات بيع أو شراء بمبلغ يعادل 30 مرة الحد المعلن خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

 في تونس لعام 2024

منحة العائلات المعوزة في تونس تمثل ركنًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لمكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حددت الحكومة التونسية مجموعة من الشروط لعام 2024 يجب توافرها في المتقدمين للحصول على هذه المنحة:

  1. يجب أن يكون المتقدم مواطنًا تونسيًا ومقيمًا داخل الأراضي التونسية.
  2. الحد الأدنى للعمر هو 18 عامًا، مع استثناءات لبعض الفئات العمرية الخاصة.
  3. المتقدمون وأسرهم يجب ألا يمتلكوا عقارات أو مساكن خاصة.
  4. لم يقم المتقدم أو أفراد أسرته بعمليات بيع أو شراء تعادل 30 مرة الحد الأدنى للراتب عبر الثلاث سنوات الأخيرة.
  5. الدخل الشهري للمتقدم يجب ألا يتجاوز 210 دنانير تونسية.

 الوثائق المطلوبة للتقديم على المنحة

لإكمال عملية التقديم على منحة العائلات المعوزة بنجاح، يجب على المتقدمين تجهيز وتقديم الوثائق التالية:

  • بطاقة الهوية التونسية لإثبات الجنسية والهوية الشخصية.
  • إثبات الإقامة وثيقة تؤكد الإقامة داخل تونس.
  • شهادة الدخل لإثبات الدخل الشهري للمتقدم وعدم تجاوزه للحد المحدد.
  • الوضع العقاري مستندات تثبت عدم امتلاك عقارات أو مساكن خاصة.
  • سجل المعاملات الماليةكشف حساب يظهر التعاملات المالية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
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رودي مصطفىمنذ 18 دقيقة
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