أخبار مصر
” المصريين طايرين من الفرح “.. زيادة 15 % على معاش تكافل وكرامة ورابط الاستعلام عن المعاش .. اعرف موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة 2024
بناء على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم واليوم سنتعرف معا على زيادة 15% على معاش تكافل وكرامة ورابط الاستعلام عن المعاش وموعد صرف المعاشات بزيادة الجديدة في السطور القادمة.
رابط الأستعلام عن معاش تكافل وكرامة
أوضحت الحكومة الخطوات التي يمكن للمواطنين القيام بها من اجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:
- توجه في البداية إلى موقع وزاره التضامن الاجتماعي ويمكن الدخول اليها مباشرة من هنا.
- اضغط على الاستعلام عن النتيجة.
- اكتب رقم ارقامي الخاص بالشخص المستعلم عنه في الخانة المخصصة لذلك.
- اضغط على استعلام لتظهر لك نتيجة المعاش سواء كان ساري أو متوقف.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة 2024
- يتم اضافة الزيادة الجديدة المقررة من رئاسة الجمهورية وهي 15% معاشات تكافل وكرامة بناء على تعليمات الرئيس.
- حيث تبدأ صرف المعاشات في الموعد المحدد لها والذي يبدأ في منتصف شهر مارس 2024 وذلك بزيادات المقررة في المعاش.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024
لقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم من أجل الموافقة للحصول على معاش تكافل وكرامة وهذه الشروط كالتالي:
- الا يكون المتقدم وزوجته تعمل في احدى القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.
- لابد أن لا يكون المتقدم يحصل على راتب تأميني يزيد عن 400 جنيه.
- أن يكون عمر الأطفال في الأسرة ما بين السادسة والثامنة عشر
- يجب الا يكون عمر المتقدم يتجاوز ال 65 عاما أو أن يكون مصابا بأحد الأمراض التي تمنعه من العمل.