” المصريين طايرين من الفرح “.. زيادة 15 % على معاش تكافل وكرامة ورابط الاستعلام عن المعاش .. اعرف موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة

بناء على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم واليوم سنتعرف معا على زيادة 15% على معاش تكافل وكرامة ورابط الاستعلام عن المعاش وموعد صرف المعاشات بزيادة الجديدة في السطور القادمة.

رابط الأستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أوضحت الحكومة الخطوات التي يمكن للمواطنين القيام بها من اجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

توجه في البداية إلى موقع وزاره التضامن الاجتماعي ويمكن الدخول اليها مباشرة من هنا .

اضغط على الاستعلام عن النتيجة.

اكتب رقم ارقامي الخاص بالشخص المستعلم عنه في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على استعلام لتظهر لك نتيجة المعاش سواء كان ساري أو متوقف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة 2024

يتم اضافة الزيادة الجديدة المقررة من رئاسة الجمهورية وهي 15% معاشات تكافل وكرامة بناء على تعليمات الرئيس.

حيث تبدأ صرف المعاشات في الموعد المحدد لها والذي يبدأ في منتصف شهر مارس 2024 وذلك بزيادات المقررة في المعاش.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

لقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم من أجل الموافقة للحصول على معاش تكافل وكرامة وهذه الشروط كالتالي: