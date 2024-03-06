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الآن لينك تنزيل كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات 2024 عبر منصة مظلتي

الآن لينك تنزيل كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات 2024 عبر منصة مظلتي

ياسمين السيدمنذ ساعتين
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أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من أكثر الموضوعات بحث في الوطن العربي بالكامل حيث وفرت وزارة العمل العراقية الوقت الراهن خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من منصة مظلتي ولكن يتطلب تحميل كشوفات أسماء المقبولين ظهورها والاعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث في حالة ظهورها يمكن استخدام  منصة مظلتي وتحميل جميع الكشوفات للتعرف على نتائج أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية أو الموقع الرسمي التابع لها لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أجل الاستعلام على أي وجبة من الوجبات عند ظهرها من قبل وزارة العمل.

Pdf كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق هي المسؤولة عن إعلان النتيجة النهائية لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق وفي حالة ظهورها في جميع المحافظات يمكن التعرف عليها من منصة مظلتي المخصصة لدعم الرعاية الاجتماعية ولكن هناك مجموعة من التساؤلات حول طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء لذلك سوف نوضح  لكم في الفترة الأخيرة طريقة الإطلاع على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية كالآتي بالخطوات التالية بالمقال.

كيفية الاستعلام الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

  • عليكم القيام بالدخول إلى موقع منصة مظلتي في العراق.
  • ثم يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.
  • عليكم بعدها النقر على الخدمات ثم نقوم بأختيار الوجبة التي تبحث عنها.
  • تحديد المحافظة التي تبحث عنها للتعرف على  جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
  • يمكن بعدها تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ثم البحث عن الإسم لمعرفة التفاصيل عن النتيجة من قبل وزارة العمل.
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ياسمين السيدمنذ ساعتين
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