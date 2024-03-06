الآن لينك تنزيل كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات 2024 عبر منصة مظلتي
الآن لينك تنزيل كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات 2024 عبر منصة مظلتي
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من أكثر الموضوعات بحث في الوطن العربي بالكامل حيث وفرت وزارة العمل العراقية الوقت الراهن خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من منصة مظلتي ولكن يتطلب تحميل كشوفات أسماء المقبولين ظهورها والاعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث في حالة ظهورها يمكن استخدام منصة مظلتي وتحميل جميع الكشوفات للتعرف على نتائج أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية أو الموقع الرسمي التابع لها لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أجل الاستعلام على أي وجبة من الوجبات عند ظهرها من قبل وزارة العمل.
Pdf كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق هي المسؤولة عن إعلان النتيجة النهائية لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق وفي حالة ظهورها في جميع المحافظات يمكن التعرف عليها من منصة مظلتي المخصصة لدعم الرعاية الاجتماعية ولكن هناك مجموعة من التساؤلات حول طريقة الاستعلام عن تلك الأسماء لذلك سوف نوضح لكم في الفترة الأخيرة طريقة الإطلاع على أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية كالآتي بالخطوات التالية بالمقال.
كيفية الاستعلام الآن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
- عليكم القيام بالدخول إلى موقع منصة مظلتي في العراق.
- ثم يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.
- عليكم بعدها النقر على الخدمات ثم نقوم بأختيار الوجبة التي تبحث عنها.
- تحديد المحافظة التي تبحث عنها للتعرف على جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
- يمكن بعدها تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ثم البحث عن الإسم لمعرفة التفاصيل عن النتيجة من قبل وزارة العمل.