حلى الحرشة المغربية ألذ من البسبوسة وأخف من الكيك بمكونات سهلة وبسيطة

تحتوي حلى الحرشة المغربية على مكونات سهلة وبسيطة، وتقدم في الكثير من البلدان العربية ولكن يختص بتحضيرها المغرب العربي، ويتم إعدادها باستخدام الزيت والسميد، ولها مذاق شهي ورائع وتعد من أبسط الوصفات التي تقدم في وجبة الإفطار أو العشاء، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أبسط الخطوات لعمل حلى الحرشة المغربية بالمنزل.

مكونات عمل حلى الحرشة المغربية

يتم تحضير الوصفة من المكونات التالية: –

كوب إلا ربع من عصير البرتقال.

مقدار كوب إلا ربع حليب

كوب إلا ربع زيت.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب سميد ناعم أو سط.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

رشة من الفانيلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير حلى الحرشة المغربية بأبسط الخطوات وهي كما يأتي: –

في البداية نقوم بتجهيز الشربات في وعاء عميق، ثم نضيف السكر والماء، ونضع الوعاء على نار متوسطة. عند بداية الغليان نضيف عصير الليمون ورشة الفانيليا، ثم نغطى الوعاء ويترك يغلي لمدة 8 دقائق فقط. نرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا. بعد ذلك نضع في وعاء الخلاط الحليب والزيت وعصير البرتقال، ثم نضيف البيضة والسكر والفانيليا. نخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض. نضيف السميد والبيكنج بودر، ثم نخلط المكونات مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة فقط. نسكب الخليط في قالب مقاس ٢٨سم مدهون بالزيت ومبطن برشة من السميد. نطرق القالب عدة طرقات خفيفة على سطح صلب، حتى نتخلص من فقاعات الهواء الموجودة داخل الخليط.

طريقة طهي حلى الحرشة المغربية

ندخل القالب فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف، ويترك لمدة نصف ساعة تقريبًا حتي ينضج ويأخذ الحلى اللون الذهبي، ثم نخرج القالب من الفرن ويسقى بكوب من الشربات البارد، ثم يترك بعض الوقت حتي يتشرب الشربات، ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا، كما يمكننا استبدال الشربات بالمربى حسب الرغبة.