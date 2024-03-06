“مكافأة تصل ل171 ألف جنية”.. بقرار رئاسي زيادة مكافأة نهاية الخدمة لكل الموظفين في القطاع الحكومي سواء طلعت للمعاش أو لا 2024

يُمنح جميع العاملين في القطاعين العام والخاص حقًا كاملاً في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة بموجب المادة رقم 157 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، ويرسم هذا القانون خطوطًا واضحة لطريقة احتساب هذه المكافأة، حيث يُقدر مبلغها بنصف شهر من الأجر الأساسي عند اكتمال كل خمس سنوات في الخدمة الأولى، وشهر كامل لكل سنة تليها، وذلك وفقًا للأجر الأساسي المحدد بموجب القانون.

رفع الحد الأدني لمكافأة نهاية الخدمة

وفقًا لأحكام المادة رقم 157 في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، تكون مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:

إذا بلغت مدة الخدمة خمس سنوات: يحسب المبلغ عند 21 يومًا لكل عام من الخدمة.

إذا تجاوزت مدة الخدمة خمس سنوات: يُحتسب المبلغ عن الخمس سنوات الأولى بواقع 21 يومًا لكل عام، مع إضافة راتب 30 يومًا عن كل عام يتجاوز الخمس سنوات.

على سبيل المثال، إذا قضى الموظف خمس سنوات، يكون المبلغ حوالي 21 ألف جنيه، مع زيادة بنحو 6000 جنيه بسبب الحد الأدنى للأجور.

ما هي قيمة الحد الأدنى للمكافأة

يعتبر تحديد الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة وفقًا للفترة الزمنية التي قضاها الموظف في الخدمة.