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” فلوس قبل العيد “.. هل يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل موعدها.. الحكومة تجيب علي موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024
موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024
تبدأ كل شهر عملية صرف المعاشات للمواطنين في بداية كل شهر ميلادي وحتى الخامس من ذات الشهر ولكن شهر أبريل هذا العام سيكون فيه عيد الفطر المبارك لذا يتساءل الكثيرين عن موعد صرف معاشات شهر ابريل وهل سيتم صرفها قبل موعدها هذا ما سنجيب عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.
هل يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل موعدها
- الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن الإعلان عن كل ما يخص المعاشات وموعد صرفها والى الان لم تعلن تلك الجهة عن موعد صرف مع شات شهر أبريل 2024.
- ولكن من المتوقع ان يكون موعد صرف مع معاش شهر ابريل 2024 في موعدها من بداية كل شهر ميلادي وتحديدا في الفترة من واحد الى 6 ابريل اي قبل إجازة عيد الفطر.
الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل 2024
يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاشات شهر أبريل أن يقوموا بالاستعلام عن قيمة المعاش وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالخطوات التالية:
- الدخول إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والدخول إليها مباشر من هنا.
- أدخل البيانات الشخصية مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد.
- اضغط على استعلام.
- لتظهر لك النافذة الخاصة بتفاصيل معاشه يمكن من خلالها التعرف على قيمة المعاش وموعد صرفها.
صرف معاشات بالزيادة الجديدة
وفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فإن معاشات سيتم صرفها بزيادة الجديدة بدءا من شهر مارس الجاري وهي 15% زيادة على قيمة المعاش لتصل المعاشات بعد الزيادة إلى ما يلي:
- معاش 1300 جنيه: سوف يصبح بعد الزيادة 1495 جنيه.
- معاش 1500 جنيه: سيكون بعد الزيادة 1725 جنيه.
- معاش 2000 جنيه: أصبح بعد الزيادة 2300 جنيه.
- معاش 2500 جنيه: أصبح بعد الزيادة 2875 جنيه.