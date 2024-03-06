” فلوس قبل العيد “.. هل يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل موعدها.. الحكومة تجيب علي موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

تبدأ كل شهر عملية صرف المعاشات للمواطنين في بداية كل شهر ميلادي وحتى الخامس من ذات الشهر ولكن شهر أبريل هذا العام سيكون فيه عيد الفطر المبارك لذا يتساءل الكثيرين عن موعد صرف معاشات شهر ابريل وهل سيتم صرفها قبل موعدها هذا ما سنجيب عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

هل يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 قبل موعدها

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن الإعلان عن كل ما يخص المعاشات وموعد صرفها والى الان لم تعلن تلك الجهة عن موعد صرف مع شات شهر أبريل 2024.

ولكن من المتوقع ان يكون موعد صرف مع معاش شهر ابريل 2024 في موعدها من بداية كل شهر ميلادي وتحديدا في الفترة من واحد الى 6 ابريل اي قبل إجازة عيد الفطر.

الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاشات شهر أبريل أن يقوموا بالاستعلام عن قيمة المعاش وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالخطوات التالية:

الدخول إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والدخول إليها مباشر من هنا .

أدخل البيانات الشخصية مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

اضغط على استعلام.

لتظهر لك النافذة الخاصة بتفاصيل معاشه يمكن من خلالها التعرف على قيمة المعاش وموعد صرفها.

صرف معاشات بالزيادة الجديدة

وفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فإن معاشات سيتم صرفها بزيادة الجديدة بدءا من شهر مارس الجاري وهي 15% زيادة على قيمة المعاش لتصل المعاشات بعد الزيادة إلى ما يلي: