ساعة ذكية بـ 699 جنيه؟ مش معقول! بس مع شاومي كل حاجة ممكنة!

اطلقت شركة شاومي الصينية ساعة ذكية تتحدى بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال مثل أبل وسامسونج، بالإضافة إلى جودة منتجاتها فهي تقدمها بأسعار تنافسية وأرخص من غيرها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، من شاومي في مصر أرخص smart watch فقط ٦٩٩ جنيها.

مواصفات ساعة Xiaomi Mi Band 6

سوف نتناول الآن أهم وأبرز مواصفات ساعة 6 Xiaomi Mi Band ، وهي كما يلي:

اسم الساعة Xiaomi Mi Band 6 نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ١،٥ بوصة اشعارات الرسائل والمكالمات تدعم قوة البطارية يمكنها العمل لمدة ١٤ يوم متواصلة مقاومة الماء تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم تدعم

مميزات ساعة Xiaomi Mi Band 6

يبحث ويتساءل الكثير من الناس عن أهم ما يميز تلك الساعة الذكية، وسوف نوضح ذلك فيما يلي:

حيث أن من أهم مميزاتها أنها تدعم شكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وشيك لكل الأعمار.

بالإضافة أيضاً إلى بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن.

كذلك أيضاً يمكنها شحن البطارية كاملة في مدة قصيرة.

وليس ذلك فحسب بل يمكنها القيام أيضاً بقياس ضغط الدم.

وأيضا يمكنها معرفة نسبة الأكسجين في الدم، ومعرفة مدى توتر الجسم وتأثير ذلك على عدد ساعات النوم.

وهي أيضاً تقوم بإرسال اشعارات الرسائل والمكالمات ويمكنك التحكم في ذلك.

وأيضا تتمكن هذه الساعة من التحكم في الموسيقى والأغاني.

بالإضافة أيضاً إلى أنها تتمتع بشاشة كبيرة ورائعة تمكن الرؤية بوضوح شديد.

وأيضا يمكنها العمل تحت الماء لعمق يصل إلى ٥٠ متر.

كذلك تحتوي على برنامج التنبؤ بالطقس ومعرفة أحوال الطقس.

كما تحتوي أيضاً على ٣٠ وضع رياضي.

أسعار ساعة Xiaomi Mi Band 6