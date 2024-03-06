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“دلع العيال بأفضل باقة من الأغاني” .. ثبت تردد قناة كراميش للأطفال الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات
تكتسب قنوات الأطفال أهمية خاصة في المنزل، لذلك تأتي قناة كراميش في صدارة تلك القنوات المحبوبة، وذلك لتميزها بتقديم محتوى تعليمي فريد باستخدام الأناشيد التعليمية، وتتسم قناة كراميش بالالتزام بتقديم محتوى كرتوني مميز يعزز القيم والأخلاقيات في المجتمع، حيث يعتمد على وسائل تعليمية مبتكرة لتوجيه الأطفال نحو فهم الأمور الحياتية بشكل ممتع وتفاعلي.
تردد قناة كراميش الجديد للأطفال
يمكن للأطفال الاستمتاع بتجربة تعليمية وترفيهية رائعة من خلال الأغاني التي تعرض على قناة “كراميش”، إليكم الترددات الجديدة للقناة على الأقمار الصناعية الرئيسية:
قناة “كراميش” على قمر النايل سات
- التردد: 11430 ميجاهرتز.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل التصحيح: تلقائي.
قناة ” كراميش” على قمر عرب سات
- التردد: 11390 ميجاهرتز.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- معدل الترميز: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة كراميش الجديد على جهاز الاستقبال
لضبط تردد قناة كراميش على جهاز التلفزيون ، يمكنك اتباع الخطوات التالية.
- قم بالضغط على زر “Menu” على جهاز الريموت كنترول الخاص بالاستقبال.
- ابحث عن قائمة تحمل اسم مثل “Satellite Setup” أو “Satellite Configuration”.
- حدد قمر النايل سات أو عرب سات، وفقًا للتردد الذي ترغب في ضبطه.
- قم بإدخال التردد الصحيح لقناة كراميش وفقًا للمعلومات المقدمة.
- اتبع الشاشة لإدخال التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ.
- بعد إدخال الإعدادات، قم بحفظها عن طريق الضغط على زر “Save” أو “OK”.
- ابحث عن خيار يسمى “Channel Search” أو “Auto Scan” وقم بتشغيل عملية البحث عن القنوات.
- بعد الانتهاء من البحث، انتقل إلى قائمة القنوات وابحث عن قناة كراميش.