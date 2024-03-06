” بيتك هيتخرب ومعاشك هيتقطع “..تحذير بقرار حكومي بقطع المعاش عن بعض الحالات من المواطنين .. شوف نفسك لتكون منهم

قرارات أخيره صادمة من الحكومة المصرية بشأن المعاشات حيث صدر قرار حكومي بقطع المعاشات عن بعض الفئات الأمر الذي صدم اصحاب المعاشات وازداد من بعدها البحث عن قرار الحكومة بقطع المعاش لذا سنتعرف معا اليوم على الفئات والحالات التي سيتم قطع المعاش عنها وفقا للقرارات الحكومية الجديدة في السطور القادمة فتابعونا.

حالات قطع المعاش عن المواطنين

تم مؤخرا وفقا لقرارات الحكومة الأخيرة بالتعديل على قانون التأمينات والمعاشات وذلك بخصوص حالات قطع المعاش حيث وردت في نص المادة 105 الحالات التي يقف فيها المعاش عن المواطن وهي كالتالي:

في حالة وفاة الشخص المستحق للمعاش يتوقف المعاش بشكل فوري بعد الوفاة.

في حال زواج الشخص المستحق للمعاش سواء كانت أرمل أو أرملة وكذلك الأخت أو الأبنة.

بلوغ الأبن أو الأخ عمر 21 عام حيث يتوقف المعاش عنه نهائيا.

يتوقف معاش الشباب الغير حاصلين على مؤهل عند عمر 24 عام.

الحالات المعفاة من قطع المعاش

هناك بعض الحالات التي يتم استثنائها من القانون السابق الذي ينظم عملية قطع المعاش عن المواطنين وهذه الحالات كالتالي:

في حالة بلوغ الشخص الذي يحصل على المعاش 26 عام او ايجاده لعمل وحصوله على وظيفة.

الشخص العاجز الذي لا يتمكن من العمل بشكل نهائي وبالتالي ليس لديه مصدر للدخل.

منحة 500 لمن يقطع عنهم المعاش