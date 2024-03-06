“الاخضر طاير في السوق”.. عاجل ارتفاع جنوني في سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 – 3 – 2024 داخل البنوك بعد قرار البنك المركزي الجديد .. وصل 45 جنيها وطالع!!

ذكرت مصادر متخصصة أن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعا حادا في جلسة التداول اليوم الأربعاء، حيث بلغ السعر الرسمي حوالي 44 جنيهاً مقابل كل دولار بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك “CIB” المصرفية العربية الولية حوالي 45 جنيها مصريا في حين سجل في بنك الإسكندرية قيمة 40.60 جنيه للشراء وقيمة 40.70 جنيه للبيع بينما في البنك العربي الدولي سجلت قيمة شراء الدولار الأمريكي 40.50 جنيه مصري، في حين كانت قيمة البيع 40.60 جنيه بينما ارتفع السعر إلى 44 جنيهاً مصرياً في نفس المصرف بينما في البنك الأهلي داخل مصر بلغ سعر صرف الدولار حدود الـ 42.5 جنيه مصري.

ارتفاع سعر الدولار

صباح هذا اليوم قام البنك المركزي في مصر بزيادة معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس أي ما يوازي 6 في المئة ليصبح الإجمالي 27.25 بالمئة وفقا لتصريح صادر تعتقد لجنة السياسة النقدية أن قرار زيادة معدلات الفائدة الأساسية سوف يسهم في تضييق الظروف النقدية بما يتماشى مع الخطة المرجوة لتخفيض نسب التضخم كما أعلن البنك المركزي المصري أنه اتخذ قراراً بزيادة أسعار الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 6% منذ وقت قصير وهذا القرار يأتي تماشيا مع الإعلانات السابقة للسياسة النقدية، وضمن إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تتم بالتعاون مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الدوليين سواء الثنائيين أو متعددي الأطراف وبهدف الاستعداد لتطبيق خطوات برنامج الإصلاح ثم تأمين التمويل الضروري لدعم سيولة العملة الأجنبية.

البنك المركزي المصري وارتفاع سعر الدولار

أشار البنك المركزي إلى الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الاستراتيجيات المالية والإجراءات النقدية وهذا من اجل التخفيف من الأثار الناتحة عن المتغيرات الخارجية التي قد تؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي، بهدف وضع الاقتصاد المصري على طريق الاستمرارية وتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي الشامل مع الحرص على تحقيق استمرارية الدين العام وتنمية الاحتياطيات الأجنبية.