قومي املي الفريزر بط وهو رخيص.. انخفاض يضرب اسعار البط اليوم الاربعاء 7 مارس 2024.. الحق خزن بسرعه قبل ميغلى

يسعى الكثير من الناس للتعرف على ثمن كيلوجرام بط المسكوفي في يوم الأربعاء الموافق للسادس من مارس الجاري، لقد شهدت أسعار البط في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ولكن اليوم شهدت انخفاض ملحوظ إذ تتحرك الاسعار بها في نطاق يقع بين 100جنيه و80 جنيه كيلوغرام بحسب النوعية، وها هو قائمة بأسعار البط لليوم الاربعاء، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

سعر كيلو البط اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

شهد سعر كيلوجرام البط انخفاضا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر مارس لعام 2024 داخل المزارع، حيث بلغ السعر 100 جنيه مصري للكيلوجرام الواحد، يذكر أن هناك أصناف مختلفة من البط، وهو ما يسبب تفاوتا في الأسعار بين هذه الأصناف، ونظرا للإقبال الشديد على شراء البط وكذلك الدواجن، نقدم لكم قائمة بالأسعار وفقا لما تم الإعلان عنه.

تختلف سعر الكيلوجرام الواحد من البط المنتج محليا في المدى من مئة إلى مئة وعشرة جنيهات مصرية.

أصبح سعر كيلو البط المسكوفي الآن تسعة وتسعون جنيه مصريا.

لوحظ انخفاض معتبر في تكلفة كيلو البط الفرنسي في الأيام الأخيرة، حيث وصل السعر إلى سبعين جنيها مصريا.

وصل ثمن كيلوغرام لحم البط المولار ثابتاً على قيمة تسعين جنيهاً مصرياً.

في الختام، بلغت قيمة كيلو البط المحلي حوالي تسعين جنيهاً مصريا عند التسجيل.

سعر كتكوت البط اليوم الاربعاء

فيما يلي، يعرض سعر صغير البط الذي لا يتجاوز عمره يومًا واحدًا ضمن المعاملات التجارية في السوق المحلية المصرية: