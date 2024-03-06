رمضان والصيام: أستاذة تغذية تكشف أسرار تغيير مواعيد الدواء بأمان!

شهر رمضان هو فترة مهمة في حياة المسلمين، حيث يتحول نمط الحياة والغذاء ونمط النوم لديهم بشكل كبير، ويواجه تحديات متعددة تتعلق بتنظيم مواعيد الأكل والشرب وتناول الدواء، خاصة للمرضى الذين يعتمدون على العلاج الدوائي لإدارة حالاتهم الصحية، في هذا السياق، تأتي الرعاية الصحية والتغذية السليمة كمفتاح للمساعدة في التعامل مع التحديات التي يواجهها المرضى خلال شهر رمضان.

فوائد الصيام للمرضى

تعتبر الفوائد الصحية للصيام متعددة ومتنوعة، ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمرضى.

تؤكد الدكتورة هاجر فريد، أستاذة مساعدة في كيمياء حيوية التغذية، على أن الصيام يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكولسترول وضغط الدم والسكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الصيام وسيلة فعالة لبعض المرضى لفقدان الوزن الزائد وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الصيام يمكن أن يكون مفيدًا لبعض مرضى الكبد، على الرغم من أن هذا يتطلب استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كان الصيام مناسبًا لحالة كل مريض.

أهمية ضبط جرعات الدواء

مع تغيير نمط الحياة ونظام الأكل والشرب خلال شهر رمضان، يصبح تنظيم مواعيد تناول الدواء أمرًا مهمًا للمرضى.

ينصح الأطباء بعدم تغيير الجرعات أو توقيت تناول الدواء دون استشارة الطبيب، فقد يؤدي تغيير مواعيد الدواء دون مراجعة الطبيب إلى تدهور حالة المريض أو تفاقم الأعراض.

لذلك، ينبغي على المرضى الذين يعانون من أي حالة صحية تتطلب تناول الدواء بانتظام أن يتحدثوا مع أطبائهم قبل بدء الصيام لتقديم المشورة والإرشادات حول كيفية تنظيم جرعات الدواء خلال هذه الفترة.

ضرورة استشارة الطبيب

من الضروري في حالة وجود خطورة على صحة المريض نتيجة للصيام، يجب الرجوع للطبيب للحصول على النصائح والتوجيهات اللازمة خلال شهر رمضان.

فقد يكون هناك حالات يكون لها الصيام غير مناسب بسبب حالتهم الصحية، ومن المهم الحصول على توجيهات طبية دقيقة لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

بالتنسيق بين الرعاية الصحية والتغذية السليمة، يمكن للمرضى التعامل بفعالية مع تغيير مواعيد الدواء خلال شهر رمضان، وضمان استمرارية العلاج بأمان وفعالية، من الضروري أن يتحدث المرضى مع أطبائهم قبل بدء الصيام للحصول على الإرشادات اللازمة وضمان استمرارية العلاج بشكل صحيح خلال هذا الشهر الكريم.