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“السكر والزيت هيبقوا بالكوم في البيت” تراجع اسعار السلع التموينية بمناسبة دخول شهر رمضان.. الحكومة بتشبرق على المواطنين..!!
في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعتبر متابعة أسعار السكر والزيت أمرا ضروريا لكل مستهلك لضمان توفر هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع وفي هذا المقال، سنتعرف معا على أسعار السكر والزيت اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 للمستهلك في مصر.
اسعار الزيت والسكر
اعلن السيد الدكتور المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعديل سعر السكر في نظام التموين، حيث سيتم توزيع السكر المدعوم على بطاقات التموين بوزن كيلوغرام واحد لكل فرد مسجل باسمه في البطاقة التموينية بتكلفة قدرها 12.6 جنيه، وسيتم التوزيع حتى 6 كيلوغرامات من السكر المدعوم لكل بطاقة وفقًا للكميات المتوفرة.
اسعار السلع التموينية في هذا الشهر
التسعيرة اليومية للمنتجات كانت كالتالي
- سعر زيت الخليط بسعة 800 ملل يبلغ حوالي 30 جنيهاً.
- كان سعر كيلو السكر حوالي 12.60 جنيه.
- تم تسجيل سعر مكرونة بوزن 800 جرام بحوالي 14 جنيه.
- كان سعر كيلو الأرز المعبأ حوالي 12.60 جنيه.
- تم تسجيل سعر مكرونة بوزن 400 جرام بحوالي 7 جنيه.
- سجل سعر العدس المجروش بوزن 500 جرام حوالي 21 جنيه.
- كان سعر المسلي الصناعي بوزن 800 جرام حوالي 36 جنيه.
- كان سعر كيلو الدقيق حوالي 18 جنيه.
- اليوم تم تسجيل سعر اللبن الجاف بوزن 125 جراما بمبلغ قدره حوالي 25.50 جنيهًا.
- وفي سجلات اليوم أيضا، تم تسجيل سعر التونة المفتتة بوزن 140 جراما بحوالي 18 جنيه.
- كما تم توثيق سعر أنواع بسكويت يوليوز ويفر ليصل إلى حوالي 2.75 جنيه.
- وفي نفس اليوم، تم تسجيل سعر الشاي الناعم بوزن 40 جراما بمبلغ قدره حوالي 5 جنيهات.