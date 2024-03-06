“السكر والزيت هيبقوا بالكوم في البيت” تراجع اسعار السلع التموينية بمناسبة دخول شهر رمضان.. الحكومة بتشبرق على المواطنين..!!

في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعتبر متابعة أسعار السكر والزيت أمرا ضروريا لكل مستهلك لضمان توفر هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع وفي هذا المقال، سنتعرف معا على أسعار السكر والزيت اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 للمستهلك في مصر.

اسعار الزيت والسكر

اعلن السيد الدكتور المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعديل سعر السكر في نظام التموين، حيث سيتم توزيع السكر المدعوم على بطاقات التموين بوزن كيلوغرام واحد لكل فرد مسجل باسمه في البطاقة التموينية بتكلفة قدرها 12.6 جنيه، وسيتم التوزيع حتى 6 كيلوغرامات من السكر المدعوم لكل بطاقة وفقًا للكميات المتوفرة.

اسعار السلع التموينية في هذا الشهر

التسعيرة اليومية للمنتجات كانت كالتالي