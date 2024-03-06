"بقيمة تصل نحو 20 ألف ريال" .. كيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج وأهم الشروط المطلوبة 1445

تعتبر مبادرة “سند” خطوة فعّالة نحو دعم الأفراد الذين يستعدون للدخول في مرحلة الحياة الزوجية، حيث تُقدم دعماً مالياً بقيمة تصل إلى 20,000 ريال، والذي يُخصص لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعملية الزواج، حيث تميزت هذه المبادرة بأن القيمة المالية المقدمة ليست قابلة للاسترداد، مما يجعلها تمثل تحفيزًا حقيقيًا للأفراد للاستفادة من هذا الدعم، كما يعتبر الهدف الرئيسي لمبادرة “سند” تعزيز الوعي المالي والمعرفي، حيث تساهم في تثقيف المتزوجين حول الآليات الحديثة والمبتكرة للتعامل مع الأمور المالية.

شروط مبادرة سند للزواج

تشترط مبادرة “سند” عدة شروط للمتقدمين، من أهمها.

أن يكون المتقدم لديه ما يعادل الشهادة الثانوية أو الشهادة ذاتها.

راتب المتقدم لا يتجاوز 4,000 ريال شهريًا.

يجب أن يكون المتقدم وزوجته من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر الزوج ما بين 20 إلى 40 سنة.

عمر الزوجة لا يكون أقل 18 أو لا يزيد عن 40 سنة.

النجاح في دورة الوعي المالي بنسبة 60%.

الأولوية في القبول للأيتام وأبناء الشهداء.

قيمة المهر يجب ألا تتجاوز 50,000 ريال.

يجب أن يكون هذا هو الزواج الأول للزوج والزوجة.

خطوات التسجيل في مبادرة سند للزواج

يمكنك الآن الاستفادة من دعم الزواج المقدم من سمو ولي العهد محمد بن سلمان من خلال اتباع الخطوات التالية بسهولة: