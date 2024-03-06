سعر الدولار في البنوك الآن بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

في قرار هام صدر صباح اليوم الأربعاء قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وبهذا القرار يتم السماح للسوق بتحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب، مما يعكس الرغبة في تحقيق التوازن والمرونة في سوق العملات، تعرف عبر موقع البديل على سعر الدولار في البنوك الآن بعد إعلان تحرير سعر الصرف اليوم الأربعاء 6 مارس 2024.

قرارات البنك المركزى بشأن تحرير سعر الصرف

تابع فيما يلي قرارات البنك المركزى اليوم الأربعاء 6-3-2024 بشأن تحرير سعر الصرف:

السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق.

زيادة قوية في أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة.

سعر الإيداع والاقتراض لمدة ليلة واحدة يصبح 27.25% و 28.25% على التوالي.

سعر العملية الرئيسية يصبح 27.75%.

رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.75%.

تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.

المساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بين السوق الرسمية والموازية.

سعر الدولار في البنوك الآن اليوم الأربعاء 6-3-2024

تعرف على سعر الدولار في البنوك الآن اليوم الأربعاء 6 مارس 2024:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

شراء: 45.45

بيع: 45.5

سعر الدولار في بنك مصر

شراء: 45.25 جنيه.

بيع: 45.35 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 43.5 جنيه.

بيع: 43.6 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

شراء: 40.60 جنيه.

بيع: 40.70 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

شراء: 40.60 جنيه.

بيع: 40.70 جنيه.

سعر الدولار في بنك إسكندرية

شراء: 40.60 جنيه.

بيع: 40.70 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شراء: 45.25 جنيه.

بيع: 45.25 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

شراء: 30.84 جنيه.

بيع: 30.93 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

يشهد سعر الدولار في السوق السوداء تحديثًا جديدًا حيث يتم بيع الدولار بسعر 48.20 جنيه، في حين يتم شراؤه بسعر 49.20 جنيه. يجب الإشارة إلى أن سوق الصرف السوداء يعتبر سوقًا غير رسمي ويتم تحديد أسعار الصرف فيه بناءً على العرض والطلب وعوامل أخرى.