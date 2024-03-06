ماسك النشا والحليب للبشرة الجافة للتخلص من التجاعيد

ماسك النشا والحليب من أقوى الوصفات الطبيعية، التي تساعد في مكافحة الشيخوخة مما يعزز من نعومة البشرة ويجعلها أصغر سنا، حيث يحتوي القناع على مكونات طبيعية تعمل على تغذية البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية التي تؤثر عليها، وهي مكونات طبيعية آمنة وغير ضارة بالبشرة تمامًا، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة عمل ماسك النشا والحليب الرائع في إزالة التجاعيد بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة جدًا.

مكونات عمل ماسك النشا والحليب للبشرة

لتحضير القناع لابد من توافر المكونات التالية: –

كوب من الحليب ٢٠٠ مللي.

ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

12 قطرة من زيت ثمر الورد.

12 قطرة من زيت فيتامين E.

4 قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك النشا والحليب وذلك من خلال إتباع الخطوات الصحيحة التالية: –

في وعاء عميق نضيف الحليب السائل، ثم نضيف النشا والقرفة. نمزج المكونات جيدًا حتى تذوب تمامًا. نضع الوعاء على نار خفيفة، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي ناعم خالي من التكتلات. نأخذ نصف كمية خليط الحليب والنشا السابق، ثم نضيف إليه زيت ثمر الورد وزيت اللوز. نضيف فيتامين E ونضيف ملعقة من الحليب السائل، ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض باستخدام ملعقة. نقوم بخلط المكونات بالخلاط اليدوي، حتى تتجانس جيدًا. نسكب الخليط في عبوة جافة ونظيفة ويفضل أن تكون معقمة، ثم نحكم إغلاقها جيدًا وتحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

طريقة استخدام ماسك النشا والحليب

في البداية وقبل استخدام الكريم يوضع جزء قليل من الخليط على اليد لإجراء اختبار الحساسية وننتظر لمدة ٣٠ دقيقة، فإذا لم يظهر أي نوع من الاحمرار يستخدم الماسك بوضع طبقة منه على الوجه والرقبة، ثم ندلك بحركات دائرية حتى تتوزع بشكل جيد، ثم نترك القناع لمدة ٢٥ دقيقة، ثم يغسل بالماء الفاتر، ثم نرطب الوجه بماء الورد أو أي نوع من الكريمات المرطبة المناسبة لنوع البشرة.