الآن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لدى منصة مظلتي لجميع المحافظات الوجبة الأخيرة

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمات إلكترونية عديدة ومنها الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق لكل المحافظات العراقية عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية كما يمكن التعرف على نتائج الرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي التابع إلى وزارة العمل العراقية في العراق ولكن يمكن تحميل كشوفات أسماء المقبولين بالكامل على حسب المحافظة من خلال المنصة لذلك يرغب الكثير من المتقدمين العراقيين التعرف على كيفية استخراج نتائج عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي في حالة ظهورها وهذا ما سوف نوضحه في مقالة اليوم.

ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للعلم في حالة ظهور النتيجة يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة الاخيرة في عموم العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة الصحيحة بالخطوات للتعرف على النتيجة بالتفصيل من قبل منصة مظلتي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كالآتي:

قم بالدخول في بداية الأمر على موقع منصة مظلتي.

ثم قم بالضغط على الخدمة الإلكترونية وهي الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعدها عليك الضغط على المحافظة المراد البحث عنها وتحديد كذلك الوجبة السابعة.

ثم قم بالضغط على تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

قم بالبحث بعد ذلك أسم المتقدم العراقي لطلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط قبول دعم الرعاية الاجتماعية