“مين اللي سرق لولو ياولاد”.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة مرتفعة.. نزلها وابسط الاولاد..!!
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تردد قناة وناسه هو موضوع يثير اهتمام العديد من الأهالي والمربين حول العالم، فقد أصبحت القنوات التلفزيونية التي تستهدف الأطفال تلعب دورا هاما في تشكيل وتأثير الشخصية والسلوك للأطفال، ومن بين هذه القنوات الهادفة والتي تحظى بشعبية كبيرة هي قناة وناسه، التي تعتبر واحدة من أشهر القنوات التي تقدم برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال.
تردد قناة وناسه
قناة وناسه هي قناة فضائية تهدف إلى تقديم محتوى متنوع ومفيد للأطفال، حيث تنقسم برامجها إلى فقرات ترفيهية وتعليمية تتناسب مع فئة الأطفال في مختلف الأعمار، وتتميز قناة وناسه بتقديم برامج مبتكرة ومسلية تجذب انتباه الأطفال وتشجعهم على الاستمتاع بالتعلم وتنمية مهاراتهم، ويعتبر تردد قناة وناسه وجود أساسي في منازل العديد من الأهالي، حيث يعتبرونها مصدرا موثوقا لترفيه وتعليم أطفالهم، وتعتبر البرامج التي تبثها القناة محاولة لنقل القيم الإيجابية وتعزيز السلوك الإيجابي بين الأطفال، وذلك من خلال تقديم محتوى يحترم عقولهم ويحفزهم على التفكير والاستفادة، واليكم تردد القناة
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.
برامج قناة وناسه
تقدم قناة وناسة قائمة متنوعة من الأغاني المخصصة للأطفال، وتضم مجموعة متنوعة من العناوين الممتعة والتي تشمل
- أغنية وناسة وناسة، فرحة ومرح لا متناهي.
- أغنية لولو الشطورة، تسلط الضوء على الشجاعة والذكاء.
- أغنية لولو وماما، للعلاقة القوية بين الأم والطفل.
- أغنية بيب بيب، لأجواء من المرح واللعب.
- أغنية حرامي سرق لولو، قصة مثيرة تعلم الأطفال الحذر.
- أغنية مين اللي سرق الجزمة، لحل لغز مثير وممتع.
- أغنية لولو والحيوانات، مغامرات ممتعة وتعليمية مع الحيوانات.
- تمتع بأوقات ممتعة وتعليمية مع هذه الأغاني المميزة المقدمة من قناة وناسة.