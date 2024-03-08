“مُتــاح هُنـــا anem.dz“ رابط تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر كل 6 أشهر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تسعى الحكومة الجزائريه إلى الرفع من المستوى المعيشي للأفراد داخل البلاد، وذلك عن طريق تقديم الدعم المالي للأسره الجزائريه لذا قامت الدوله بتحديد تجديد منحة البطالة في الجزائر كل ستة أشهر حتى تتمكن الدوله بحصر الأكثر احتياجا وتوفير الدعم المناسب لعيش حياة كريمة.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

تقوم الحكومة الجزائرية بالعمل جاهدة على توفير فرص عمل للشباب وخاصة العاطلين عن العمل والمقبلين على الزواج وفي ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم قامت الدولة بتقديم دعم مالي يصرف كل شهر بصفه دائمه وذلك لتحسين مستوى دخل الفرد ويجب تجديدها كل ستة اشهر حتى تتمكن الدوله من التأكد من المستحق للدعم ما زال عاطلا عن العمل أو لا يشغل أي وظيفه داخل البلاد، ونوضح فيما يلي طريقة التسجيل للحصول على ذلك الدعم:

أولا: الدخول على الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

ثانيا: يجب كتابة رقم الهوية الوطنية والتأكد من صحتها بالإضافة إلى كلمه السر ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثالثا: الضغط على منحة البطالة في الجزائر.

رابعا: الضغط على كلمة تمديد ثم كتابة الرقم الذي تم تسليمه للمستفيد سابقا للحصول على المنحة.

خامسا: التأكد من تسجيل كافه البيانات بطريقه صحيحة حتى تتم عملية التجديد ثم الضغط على إرسال.

قيمة زيادة منحة البطالة في الجزائر

قامت وزارة العمل بزيادة قيمة منحة البطالة في الجزائر 2024، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشي للشاب الجزائري العاطل عن العمل وتبلغ قيمة تلك الزياده مبلغ 2000 دينار جزائري وبذلك تصبح إجمالي نسبة المنحة التي أقرتها الدوله 15000 دينار جزائري.