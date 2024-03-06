إليكم بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 6/3/2024 وأسعار البانية بعد قرارات البنك المركزي

بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، يحرص الشعب المصري التطلع حول معرفة بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم لكي يتمكنوا من شرائها فهي بمثابة أكلة الغلبان الشهيرة بخلاف أنها أكثر الأكلات التي تنال طلبًا غير مسبوق خاصة لقرب حلول شهر رمضان، هذا الشهر الذي ينتظره المصريين لإمداد الولائم والعزائم واللمة العائلية التي لا تكتمل إلا بتقديم ألذ وأطيب المأكولات والتي من بينها الفراخ البيضاء، ولكن بعدما طرأ ارتفاع في أسعار الفراخ والذي بدوره أثر بالسلب على الحالة المعيشية للمواطن فتلك الأكلة كانت تغني عن شراء اللحمة التي لا تزال تشهد ارتفاع بمرور الوقت، وتأتي بورص الدواجن محملة بالأخبار السارة بشأن اسعار الفراخ اليوم وهذا ما سوف نعرضه لكم.

بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم

قد شهدنا خلال الفترة الأخيرة قرار بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم ، هذا القرار لطالما انتظره المصريين بشغف وحماسًا كبير خاصة قرب الشهر الكريم، وجاذ قرار بورصة الدواجن كالآتي بأن أسعار الفراخ البيضاء قد شهدت تراجع كبيرا بشكل غير مسبوق بمعدل 5 جنيهات نتيجة لقلة الطلب عليه، لذا إليكم أسعار الفراخ البيضاء اليوم فيما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح من 96 بدلًا من 105 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات البيضاء يتراوح من إلى 80 جنيه.

سعر الفراخ الحمراء والساسو يصل إلى 115 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ البلدي يتراوح إلى 130 جنيه للكيلو.

سعر البط المسكوفي يصل إلى 97 جنيه.

كم سعر البانية اليوم

وتأتي في قائمة التداول بالتزامن مع بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، فمن المعروف أهمية الدواجن للشعب المصري فهي البديل الرسمي للحوم التي تواصل اتخاذها محور الارتفاع في الأسعار بشكل جنوني، فإليكم أسعار بانيه الفراخ المدرجة أدناه: