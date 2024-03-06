“الأخضر طاير” سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في البنوك بعد قرارات المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم، مع بداية كل يوم جديد تزداد التساؤلات من الجميع في مصر حول سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم، وشهد اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 اجتماع مفاجئ للبنك المركزي المصري صدر خلاله عدة قرارات برفع الفائدة مما أثر على أسعار العملات اليوم، وإليكم في هذا المقال جميع أسعار العملات في البنوك المصري اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء ارتفاع ملحوظ في البنوك خاصة بعد القرارات الهامة والحاسمة التي أعلنها البنك المركزي في الاجتماع الاستثنائي الذي تم اليوم، حيث جاء السعر الصرف كالآتي:-

سعر الدولار في بنك مصر: سعر الشراء = 47 جنية – سعر البيع = 47.1 جنية.

سعر الدولار في البنك الأهلي: سعر الشراء = 47.50 جنية – سعر البيع = 47.60 جنية.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية: سعر الشراء = 47.75 جنية – سعر البيع = 47.85 جنية.

سعر الدولار في بنك القاهرة: سعر الشراء = 47.1000 جنية – سعر البيع = 47.2000 جنية.

سعر الدولار في بنك CIB: سعر الشراء = 47.75 جنية – سعر البيع = 47.85 جنية.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء = 48.1000 – سعر البيع = 48.2000.

قرارات البنك المركزي المصري اليوم

أعلن البنك المركزي عن عدة قرارات هامة جداً اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 والتي من أهمها رقع الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، كما أصدر البنك المركزي قرارات بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، وذلك ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في البنوك المصرية المختلفة، كما اعلن البنك المركزي المصري عن رفع الفائدة 6%.