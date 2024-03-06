تحديثات جديدة.. أهم قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 وما مصير السوق السوداء

أهم قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 وهذا رائج الآن على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويرغب الكثير من الأشخاص معرفة أهم القرارات وما مصير السوق السوداء بعد تراجع سعر الدولار بشكل كبير في البنوك عاملياً الفترة الماضية، حيث تأثرت العديد من الأسعار بسبب الدولار وعلى رأسهم أسعار الذهب التي انخفضت الآونة الأخيرة إلى أقل المستويات

ثم بدأت ترتفع بشكل تدريجي منذ يومين فقط، وهذا يعتبر مؤشر جديد لعودة قفزة الأسعار في البنوك والسوق السوداء فهل هذا الأمر طبيعي، وفي عدة بنوك مصرية أصبح سعر الدولار مع بداية التعاملات الصباحية يسجل قفزة جديدة ليتخطى حاجز 45 جنيه بعد أن وصل سعره نحو 30.89 جنيه، تابعوا معنا السطور التالية للإطلاع على أهم قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء 6 مارس 2024.

أهم قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

منذ قليل إصدار البنك المركزي العديد من القرارات الجديدة برفع الائتمان 27.75% بقيمة 600 نقطة، كما أعلن عن رفع قيمة الفائدة 6% وتحديد قيمة صرف الجنيه، كما أن قيمة الفوائد ليلة واحدة من الإقراض والإيداع تبدأ من 27.25% وحتى 28.25%، وجاءت تلك القرارات من أجل الموازنة والقضاء على التراكمات، كما أن القرارات الجديدة من أجل مواجهة سعر الدولار ومنع السوق السوداء وأن جميع التعاملات تكون رسمية من خلال البنوك فقط لكي يكون هناك تسعيرة عادلة للحفاظ على قيمة الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 6-3-2024