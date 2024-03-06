هتقبض بالزيادات .. أعرف سلم رواتب المتقاعدين 2024 في العراق mof.gov.iq

بعد صرف مرتبات المتقاعدين في العراق عن الشهر الماضي يبحث العديد منهم عن سلم الرواتب الجديد لرواتب المتقاعدين بالعراق، وجاءت تلك الزيادات من الحكومة العراقية من أجل تعزيز مستوى المعيشة بين المواطنين لتصدي الظروف الاقتصادية الراهنة، وإليكم أخر الأنباء بخصوص سلم الرواتب لهذا الشهر.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 202

سلم رواتب المتقاعدين بعد تطبيق الزيادة الجديدة لعام 2024 كالتالي:

مقدار الزيادة الحد الأدنى للرواتب (دينار عراقي) الحد الأقصى للرواتب (دينار عراقي) زيادة مقدارها 100 ألف دينار عراقي على الرواتب التي تبلغ 500 ألف دينار عراقي.

مثال: إذا كانت الرواتب تصل إلى 500 ألف دينار عراقي، ستصبح بعد التطبيق 600 ألف دينار عراقي 500,000 1,000,000 زيادة قيمة الرواتب السابقة من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي 400,000 500,000 زيادة قيمة الرواتب من 700 ألف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار عراقي 700,000 800,000

بهذه الطريقة، يتم توضيح القيم الجديدة لرواتب المتقاعدين بعد تنفيذ الزيادة، ومن خلال السطور التالية نوفر إليكم الخطوات الخاصة بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق أونلاين.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار، يجب اتباع الخطوات التالية: