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هتقبض بالزيادات .. أعرف سلم رواتب المتقاعدين 2024 في العراق mof.gov.iq
بعد صرف مرتبات المتقاعدين في العراق عن الشهر الماضي يبحث العديد منهم عن سلم الرواتب الجديد لرواتب المتقاعدين بالعراق، وجاءت تلك الزيادات من الحكومة العراقية من أجل تعزيز مستوى المعيشة بين المواطنين لتصدي الظروف الاقتصادية الراهنة، وإليكم أخر الأنباء بخصوص سلم الرواتب لهذا الشهر.
سلم رواتب المتقاعدين في العراق 202
سلم رواتب المتقاعدين بعد تطبيق الزيادة الجديدة لعام 2024 كالتالي:
|مقدار الزيادة
|الحد الأدنى للرواتب (دينار عراقي)
|الحد الأقصى للرواتب (دينار عراقي)
|زيادة مقدارها 100 ألف دينار عراقي على الرواتب التي تبلغ 500 ألف دينار عراقي.
مثال: إذا كانت الرواتب تصل إلى 500 ألف دينار عراقي، ستصبح بعد التطبيق 600 ألف دينار عراقي
|500,000
|1,000,000
|زيادة قيمة الرواتب السابقة من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي
|400,000
|500,000
|زيادة قيمة الرواتب من 700 ألف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار عراقي
|700,000
|800,000
بهذه الطريقة، يتم توضيح القيم الجديدة لرواتب المتقاعدين بعد تنفيذ الزيادة، ومن خلال السطور التالية نوفر إليكم الخطوات الخاصة بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق أونلاين.
موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر آذار 2024 بالعراق مع تطبيق الزيادات المعلن عنها
خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
للاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار، يجب اتباع الخطوات التالية:
- ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية وزارة المالية في العراق
- قم بإدخال اسم المتقاعد ورقم الهوية في الحقول المخصصة.
- انقر على خدمة الاستعلام عن الرواتب.
- سيتم تحويل الصفحة إلى صفحة جديدة تطلب منك إدخال بيانات المستفيد.
- ثم أكمل البيانات المطلوبة مثل اسم المستفيد وتفاصيل الحساب البنكي.
- وبعد إكمال إدخال البيانات، اضغط على زر “إرسال” أو “تأكيد”.
- وفي النهاية، ستُعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب، بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تمت.