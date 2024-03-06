“اضحك من قلبك بجد” تردد قناة توم وجيري Tom And Jerry افضل قنوات الأطفال

قناة توم وجيري هي قناة تلفزيونية تخصصت في عرض مسلسل الكرتون المشهور توم وجيري، والذي يعد واحدًا من أهم وأشهر المسلسلات الرسوم المتحركة على مر الزمان. تم إنشاء شخصيات توم القط وجيري الفأر في عام 1940 من قبل الرسامين الأمريكيين وليام هانا وجوزيف باربيرا يتميز المسلسل بقصصه البسيطة والمضحكة التي تروي مغامرات توم وجيري، حيث يحاول توم بشتى الطرق القبض على جيري وتناوله، بينما يستخدم جيري ذكاءه ومرونته للهروب من مخططات توم وعادةً ما ينجح في ذلك يتميز المسلسل بتنوع شخصياته وبساطته الفكرية والتواصل غير المنطقي بين توم وجيري، مما يجعله محبوبًا لكافة الأعمار.

كيفية ضبط قناة توم وجيري Tom And Jerry

لضبط قناة توم وجيري التردد الجديد على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على زر القائمة الرئيسية “Menu” على جهاز الريموت كنترول. بعد ذلك، يجب أن تظهر لك قائمة الخيارات على الشاشة، ابحث عن خيار “بحث” أو “تنصيب” واضغط عليه. ستظهر لك قائمة بخيارات مختلفة، قم باختيار خيار “نوع القمر الصناعي”، حيث يمكنك اختيار القمر الصناعي الذي يبث قناة توم وجيري. بعد تحديد نوع القمر الصناعي، ستحتاج إلى إدخال تفاصيل التردد الجديد لقناة توم وجيري. قد تطلب منك الشاشة إدخال القيم الأرقام الخاصة بالتردد، مثل التردد في الهرتز (Hz) ومعدل الترميز (Symbol Rate) وموقع القمر الصناعي (Orbital Position). يمكنك الحصول على هذه المعلومات من مصدر موثوق مثل موقع القناة أو دليل التلفزيون. بمجرد إدخال تفاصيل التردد الجديد، قم بالضغط على كلمة “بحث” أو “تنصيب” لبدء عملية البحث عن القنوات. ستقوم القناة بالبحث عن القمر الصناعي وتحديث القائمة بالقنوات المتاحة. عند اكتمال البحث، ستظهر قناة توم وجيري ضمن قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات