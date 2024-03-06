اتفرج ببلاش.. موعد وجميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والمعلقين

تعتبر مباراة الأهلي والزمالك من اهم المباريات التي تمر على كأس مصر، ويتساءل بعض محبي كرة القدم على القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر ليتمكنوا من متابعة المباراة بث مباشر، كما أنه من الضروري توضيح الموعد التي يتم عرض فيه المباراة ليتم متابعتها في الموعد المحدد، سنتعرف على كافة التفاصيل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

يعتبر الأهلي والزمالك من أهم الأندية الموجودة في مصر وكلا من الأندية لديهم ملايين المتابعين والمحبين، وقد تساءل البعض علي القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر ليتمكنوا من متابعة المباراة فور إقامتها، فقد تم التوضيح أنه يتم إقامة المباراة في مدينة الرياض، والقنوات التي تحرص على نقلها هي:

اون تايم سبورت وقناة ام بي سي، أيضاً قناة اس اس سي، وقد تم التأكيد بأن هذه المباراة ستكون من أهم المباريات التي تقام حيث أنها مواجهة قوية بعد العديد من التدريبات للناديين.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

بعد التعرف علي القنوات التي يمكنها عرض المباراة يتم التساؤل على الموعد المقرر عرض المباراة به، وقد تم التوضيح بأنه يتم إذاعتها في يوم الجمعة الثامن من شهر مارس لعام 2024، وقد تم التأكيد بأنها من المباريات الضخمة التي يتم إذاعتها على شاشة التلفزيون وقد تم التأكيد بأن كلا من الأندية خضعوا للعديد من التدريبات استعداداً لهذه المباراة القوية، وكلا من الجماهير منتظرين النتيجة المتوقعة على حسب حبة للنادي.