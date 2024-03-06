“قدم وانت فبيتك” موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم ورابط التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية

موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم، طرحت وزارة التربية والتعليم في مصر موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم خلال عقدها لمسابقة المعلمين لاختيارهم للتعيين في المنظومة التعليمية من خلال تدريس الطلاب بالمدارس وتأهليهم وفقًا لإطار المنظومة الجديدة ليتمكنوا من مساعدة الطلاب، وهذه أحد مبادرات الوزارة التي تعمل على التطوير من النظم التعليمية داخل المؤسسة وتأهيل المعلمين لأداء مهنتهم الوظيفية على أكمل وجه، وواجهت الوزارة إقبالًا غير مسبوق من قبل المعلمين للالتحاق بوظائف هيئة التدريس بالقطاعات التعليمية داخل مصر، مما دفع الكثيرون إلى الاستطلاع حول التسجيل بتلك المسابقة مع معرفة موعد عقدها، وهذا ما سوف يتضح خلال السطور التالية.

موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم

بادرت وزارة التعليم بحسم الجدل بشأن موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم نتيجة لاندفاع المعلمين للتساؤل حول الموعد المحدد الذي لا يزال لم يتم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، مما سنح الفرصة أمام مروجي الاشاعات إلى إثارة البلبلة بين المتقدمين للوظائف التعليمية، وقد أقرت الوزارة بأنه سوف يتم عقد اختبارات مسابقة وزارة التربية التعليم المساهمة في تعيين الألاف من المعلمين اعتبارًا من 4 مارس حتى 9 مارس 2024 الجاري في العديد من المحافظات.

التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم

تطرقت الوزارة أثناء تصريحاتها بشأن موعد اختبارات مسابقة وزارة التربية والتعليم 18 ألف معلم إلى طريقة التسجيل عبر المسابقة، التي تعتبر أحد مبادرات الدولة المساهمة في التطوير من جودة خدماتها ودعم المواطنين وتقديم أفضل الفرص الوظيفية التي تهدف إلى القضاء على نسبة البطالة أيضًا، وقد أوضحت الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها للتقديم في المسابقة المتمثلة في الخطوات التالية: