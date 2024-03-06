” تعويم الجنيه “.. البنك المركزي المصري يعلن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6 %.. الدولار في البنوك يتخطي حاجز 45 جنيه

منذ وقت قليل أغلق اجتماع البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه ليرتفع معها سعر الدولار في البنوك المصرية بشكل رسمي، وتعتبر هذة الخطوة هي ضربة قوية من البنك المركزي إلى السوق السوداء مع تحرير سعر الصرف بشكل رسمي لذا سنقدم اليكم سعر الدولار الرسمي الأم في البنوك المصرية في السطور القادمة فتابعونا.

سعر الدولار يقفز في البنوك المصرية

قفز سعر الدولار في البنوك المصرية ليصل إلى 45.35 جنيه بعد أن كان 30.35 جنيه.

وجاءت تلك الخطوة بعد اجتماع البنك المصري وزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 % على دفعة واحدة.

والجدير بالذكر أن قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة والتي ترتب عليها رفع سعر الدولار جاءت لمواجهة السوق السوداء والسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة

منذ دقائق ماضية أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6 % علي كلا من الايداع والاقراض.

ليرتفع بذلك الفائدة لدى البنك المركزي الى 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض.

وقد أعلن البنك المركزي أن رفع سعر الفائدة سوف يساعد في القضاء على تراكم الطلب على الدولار وغلق الفجوة التي كانت قائمة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه

بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى 6 % وذلك على الأيداع والأقراض الأمر الذي يترتب عليه خفض قيمة الجنيه المصري إلى أكثر من 50 %.