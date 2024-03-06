رسميا الان.. تحديد جدول زيادة المرتبات 2024 لجميع الموظفين الخاص والحكومة – الحق شوف حسابك

تعتبر زيادة الرواتب من أكثر الأمور التي يهتم بها الموظفين في القطاعات المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة، ويتم التساؤل على جدول زيادة المرتبات 2024 ليتمكن كل موظف من التعرف على قيمة الزيادة الأساسية الراتبة حسب درجة وظيفته، وقد أوضحت وزارة المالية أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.

جدول زيادة المرتبات 2024

صرح رئيس الجمهورية للجهات المعنية بأنه يتم رفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في الحكومة حرصاً منه على ارتفاع الأسعار ليستطيع كل شخص سد احتياجاته الأساسية، ومن وقتها يتساءل الموظفين على جدول زيادة المرتبات 2024 وقد تم توضيح الآتي:

سيتم رفع أجر الدرجة الممتازة إلى أن يصل إلى 12000 جنية مصري.

بينما الدرجة العليا يتقاضى الموظف راتب قيمته 10,000 جنيه مصري.

و المدير العام يتقاضى راتب قيمته 9000 جنيه مصري، بينما الدرجة الأولى يتقاضى راتب حوالي 7500 جنية.

الدرجة الثانية يتقاضى الموظف راتب قيمته 7000 جنيه مصري، بينما الدرجة الثالثة يتقاضى راتب 6750 جنيه.

الدرجة الرابعة راتبه يصل إلى 6500 جنية مصري، والدرجة الخامسة يتقاضى راتب قيمته 6250 جنية.

بينما الدرجة السادسة يتقاضى راتب قيمته 6000 جنيه مصري.

ما هي قيمة حوافز شهر مارس

بعد التعرف على قيمة الزيادة التي أقرتها الحكومة الخاصة بالرواتب للعاملين في القطاعات المختلفة، يتساءل البعض علي مبلغ الحوافز التي يحصل عليه العاملين، وقد تم توضيح الاتي:

أوضح مجلس الوزراء المصري أنه سيتم صرف حافز تكميلي لكافة الموظفين في القطاع الحكومي ليصل الي الحد الأدنى للأجور بعد تعديل الأجور بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية كما أنه سيتم البدء في صرف الحافز بداية من 1-3-2024.