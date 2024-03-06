حضر ورقك.. رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

تعتبر مسابقة التعليم واحدة من أهم المسابقات التي تم تحديدها من قبل الحكومة وتم تنظيمها في السنوات الأخيرة، وقد أثارت شكوك بعض الأشخاص حول موعد امتحان عام 2024 لمسابقة التعليم، بما أعلنته وزارة التربية والتعليم المصرية حول وجود بعض الشروط الأساسية التي يجب على الجميع توافرها، ويبحث الكثير من المعلمين الراغبين في التقديم بها، إذ يسعون لمعرفة التفاصيل الهامة مثل موعد فتح باب التقديم، المؤهلات المطلوبة، وشروط القبول، وسوف نعرض لكم أهم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

يجب على المستخدم الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع الخطوات الموضحة لبدء عملية التقديم على الوظائف والتحقق منها في أي وقت

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم النقر علي خانة وظائف.

في خانة البحث عليك كتابة “وزارة التربية والتعليم”.

سيتم عرض صفحة تضم التخصصات المطلوبة، بما في ذلك وظيفة معلم مساعد للصفوف الإبتدائية.

ثم النقر علي خانة “تقديم طلب”، سيظهر بعدها نموذج يجب ملء البيانات المطلوبة به بدقة.

ثم يكتب المعلم اسمه باللغة العربية بالكامل كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي، ثم إدخال الرقم القومي.

ثم تحديد النوع والمحافظة المتطابقة مع المعلومات المدونة في البطاقة.

ثم إدخال معلومات الاتصال في الخانات المخصصة مثل العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

إذا كان المتقدم يعاني من إعاقة، عليه تقديم تفاصيل حول حالته الصحية.

ثم إدخال معلومات التعليم العالي، مثل الدرجة التقديرية والنسبة المئوية وسنة التخرج مع تخصص الدراسة.

ثم النقر علي خانة “التالي” .

ثم إرفاق الوثائق المطلوبة.

عند الانتهاء من عملية التقديم، يجب الاحتفاظ برقم التسجيل من أجل المتابعة .

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب علي المتقدمين للمسابقة الالتزام بها والتي منها التالي

يجب على المعلم المتقدم للوظيفة أن يكون لديه سيرة ذاتية ممتازة وسمعة طيبة.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات المطلوبة للحصول على الوظيفة، ويجب عليه أيضًا إجراء الفحص الطبي واختبار المخدرات.

يجب أن يكون المتقدم خالياً من أي سوابق جنائية أو أحكام بالسجن في قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة.

يجب على الشخص الراغب في التقديم أن يقدم طلبه في الإقليم الذي يسكن فيه.

يتم اختيار الفائزين حسب مكان إقامتهم ومحافظتهم، ولا يسمح بنقل أو تعيين المعلمين بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

لا يجوز لأي شخص يبلغ من العمر أكثر من 40 سنة التقدم لهذا الوظيفة اعتبارا من تاريخ نشر إعلانها، ويجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم هناك مجموعة من الأوراق والمستندات يجب علي المتقدم تقديمها وفقا لما ذكر في موقع الوظائف الحكومية والتي منها