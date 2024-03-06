هتتوظف وظيفة مفيش بعد كدة .. رابط “التسجيل في مباراة الجمارك” 2024 + والشروط المطلوبة .. صبرت ونولت

قامت وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التسجيل في مباراة الجمارك لثالث درجة سلم 6، ومن الجدير بالذكر أنها تكون مباراة متوفرة لتوظيف مجموعة من حراس الجمارك بملف حتى 500 منصب، وذلك من بين المناصب المتوفرة بالهيئة، وهذا على أساس جملة من المعايير والمتطلبات المعتمدة من جانب إدارة الجمارك للضرائب، كما أنه قد بينت المصادر ما اشتمل علي الإعلان المتعلق بوزارة الاقتصاد والمالية وقام بتحديد الموعد المتعلق بالتسجيل في المباراة، بالإضافة إلى إيداع الملفات كذلك وهو التاريخ الذي يتعلق بتأدية الاختبارات الكتابية وأيضًا الشفوية التي ينبغي تخطيها للقبول، وفيما يلي سنرفق لكم كل التفاصيل الخاصة بالمباراة.

التسجيل في مباراة الجمارك

من الممكن أن يتم التسجيل في مباراة الجمارك عن طريق هذا الرابط، فالتسجيل يكون لكل الأشخاص الذين يكون متوفر بهم الضوابط اللازمة والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف الخاصة بحراس جمارك بدءً من اليوم الذي كان موافق 5 مارس 2024م، والتسجيل مستمر حتى يوم 20 مارس 2024م، وحتى 15 يوم، ومن الممكن ملء الاستمارة الإلكترونية من خلال منصة الوزارة، وإرسال كل الأوراق اللازمة، والنجاح في الاختبارات الرياضية التي تكون في يوم 21 أبريل 2024م.

شروط التسجيل بمباراة حرس الجمارك 2024

هناك مجموعة شروط ضرورية ولازمة لكي يتم التسجيل بتلك المباراة الخاصة بحرس الجمارك، حيث إن من ضمن تلك الشروط كل ما يلي: