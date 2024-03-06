الكل غرقان .. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد زيادة البنك المركزي!!! الناس تعبت خلاص

أعلن البنك المركزي عن سعر الدولار في البنوك اليوم بعد زيادة نسبة الفائدة، وبالتالي تم زيادة سعر الدولار في البنوك بنسبة لن تكون بسيطة على الإطلاق، وبالتالي فق يمكنك من خلال كافة التفاصيل التي سوف يتم سردها، أن تتعرف على سعر الدولار في البنوك وسعره في الأسواق الموازية أيضا بشكل مفصل، وذلك عن طريق التفاصيل التي سوف يتم سردها في الآتي.

سعر الدولار في البنوك اليوم

تم زيادة سعر الفائدة في البنوك اليوم وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري، التي زادت بنسبة 600 نقطة، اي يكون سعر العائد الشهر للشهادات الاستثمارية يكون بنسبة 27.25% وايضًا بنسبة 28.25%، ولذلك فأن زاد الدولار في البنوك بنسبة 6% أي تكون هذه النسبة ليست بسيطة على الإطلاق، علمًا بأن زيادة الدولار وصلت حتى 46 جنية في البنوك المصرية اليوم.

أسعار الدولار في مصر

تم الكشف عن زيادة سعر الدولار من قبل البنك المركزي المصري، والذي أعلن عن زيادة نسبة الفائدة وبالتالي فقد يمكنك أن تتعرف على سعر الدولار في أهم البنوك المصرية والتي تتمثل في الآتي: