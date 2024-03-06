بعائد 30% “بعد ارتفاع سعر الفائدة” .. شهادات البنك الأهلي الجديدة ! ألحق اشتريها واستثمر فلوسك

بعد زيادة نسبة الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري اليوم الموافق 6 من مارس 2024، فقد أعلن عن شهادات البنك الأهلي الجديدة بالنسبة الجديدة، بعد أن أصبحت الفائدة بزيادة حوالي 600 نقطة، وأرتفع سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 6% زيادة أي يكون أقل سعر في البنوك المصرية هو 46 جنية مصري، لذلك دعونا نوضح لكم عن شهادات البنك الأهلي الجديدة وذلك من خلال النقاط الآتية.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

أعلن رسميًا البنك المركزي المصري عن زيادة نسبة الفائدة لكي تصل إلى 27.25% وأيضا إلى 28.255، ولذلك فقد أوضح البنك بأن الفائدة زادت بنسبة 600 نقطة أساسي، أي يكون نسبة زيادتها على الدولار 6% فقط وذك ينطبق على البنوك الحكومية والخاصة، أما بالنسبة للأسواق الموزاية فأن السعر يختلف تمامًا ويمكن أن يتخطى حدودة بشكل كبير.

سعر الدولار في البنوك اليوم

أعلنت اليوم البنوك عن سعر الدولار في مصر بعد زيادة نسبة الفائدة، لكي تصل إلى 46 جنية مصر لسعر الدولار الواحد، ويمكنك معرفة الأسعار الخاصة بالبنوك من خلال الآتي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، يسجل 45.25 جنية مصري في الشراء وعند البيع يسجل 45.35 جنية مصري.

بينما يسجل سعره في البنك التجاري الدولي CIB سعر حوالي 46 جنية مصري.

وأعلن بنك مصر بأنه سعر الدولار الخاص به يسجل جوالي 45.25 جنية مصري في الشراء وعند البيع يسجل 45.35 جنية مصري.

أسعار الفائدة الجديدة في البنوك

أعلن البنك المركزي عن أسعار الفائدة الجديدة، لكي تكون نسبة الفائدة تصل إلى 27.25% وأيضًا 28.25%، وهذا ينطبق على جميع الشهادات الاستثماريه.