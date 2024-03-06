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فلكيا.. تحديد موعد شهر رمضان 2024 في مصر امساكية رمضان 2024 مصر pdf

عبدالله عربيمنذ 13 دقيقة
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يبحث العديد من المسلمين في العالم عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، وذلك برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، ومن ثم يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، وأيضًا لعام 1445هـ، والذي سوف يتم الاستطلاع مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شعبان 1445هـ الموافق 10\3\2024، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك 2024، وذلك يوم الأحد القادم الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1445، وأيضًا  الموافق العاشر من مارس 2024، ومن ثم يتم الإعلان عن غرة رمضان المبارك في إعلان رسمي.

كما يمكن أن تختلف رؤية هلال شهر رمضان من دولة إلى أخرى، حيث يتوقع فلكيًا أن يبدأ غرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري 2024 ، ومن ثم سوف ينتهي يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر إبريل القادم 2024، حيث من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام ثلاثون يومًا.

إمساكية شهر رمضان المبارك 2024 في مصر

يرغب العديد من المسلمين والمسلمات معرفة مواعيد الصلاة في شهر رمضان لما لها من دور فعال في العبادة، وهي كما يلي:

اليومالتاريخ الهجريالتاريخ الميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الإثنين1 رمضان11 مارس4:436:0912:053:286:017:18
الثلاثاء2 رمضان12 مارس4:426:0812:053:286:027:19
الأربعاء3 رمضان13 مارس4:406:0712:043:296:027:19
الخميس4 رمضان14 مارس4:396:0612:043:296:037:20
الجمعة5 رمضان15 مارس4:386:0412:043:296:037:21
السبت6 رمضان16 مارس4:376:0312:033:296:047:21
الأحد7 رمضان17 مارس4:356:0212:033:296:057:22
الإثنين8 رمضان18 مارس4:346:0112:033:296:057:23
الثلاثاء9 رمضان19 مارس4:336:0012:033:306:067:23
الأربعاء10 رمضان20 مارس4:325:5812:023:306:077:24
الخميس11 رمضان21 مارس4:305:5712:023:306:077:25
الجمعة12 رمضان22 مارس4:295:5612:023:306:087:25
السبت13 رمضان23 مارس4:285:5512:013:306:087:26
الأحد14 رمضان24 مارس4:265:5412:013:306:097:27
الإثنين15 رمضان25 مارس4:255:5212:013:306:107:28
الثلاثاء16 رمضان26 مارس4:245:5112:003:306:107:28
الأربعاء17 رمضان27 مارس4:225:5012:003:306:117:29
الخميس18 رمضان28 مارس4:215:4912:003:306:117:30
الجمعة19 رمضان29 مارس4:205:4712:003:306:127:30
السبت20 رمضان30 مارس4:185:4611:593:306:137:31
الأحد21 رمضان31 مارس4:175:4511:593:306:137:32
الإثنين22 رمضان1 إبريل4:165:4411:593:306:147:33
الثلاثاء23 رمضان2 إبريل4:145:4312:583:306:147:33
الأربعاء24 رمضان3 إبريل4:135:4112:583:306:157:34
الخميس25 رمضان4 إبريل4:125:4012:583:306:167:35
الجمعة26 رمضان5 إبريل4:105:3912:573:306:167:36
السبت27 رمضان6 إبريل4:095:3812:573:306:177:36
الأحد28 رمضان7 إبريل4:085:3712:573:306:187:37
الإثنين29 رمضان8 إبريل4:065:3612:573:306:187:38
الثلاثاء30 رمضان9 إبريل4:055:3412:563:306:197:39
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عبدالله عربيمنذ 13 دقيقة
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