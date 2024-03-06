فلكيا.. تحديد موعد شهر رمضان 2024 في مصر امساكية رمضان 2024 مصر pdf

يبحث العديد من المسلمين في العالم عن موعد شهر رمضان 2024 في مصر، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، وذلك برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، ومن ثم يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، وأيضًا لعام 1445هـ، والذي سوف يتم الاستطلاع مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شعبان 1445هـ الموافق 10\3\2024، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك 2024، وذلك يوم الأحد القادم الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان 1445، وأيضًا الموافق العاشر من مارس 2024، ومن ثم يتم الإعلان عن غرة رمضان المبارك في إعلان رسمي.

كما يمكن أن تختلف رؤية هلال شهر رمضان من دولة إلى أخرى، حيث يتوقع فلكيًا أن يبدأ غرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري 2024 ، ومن ثم سوف ينتهي يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر إبريل القادم 2024، حيث من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام ثلاثون يومًا.

إمساكية شهر رمضان المبارك 2024 في مصر

يرغب العديد من المسلمين والمسلمات معرفة مواعيد الصلاة في شهر رمضان لما لها من دور فعال في العبادة، وهي كما يلي: