“التعليم” تنفي تقليل أيام الدراسة ورفع الغياب من المدارس خلال شهر رمضان

يثير الكثير من الاستفسارات بين الطلاب وأولياء الأمور حول تعديل مواعيد المدارس خلال شهر رمضان 2024، ومدى صحة التقليل المحتمل للأيام الدراسية وعدد الحصص، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك المتوقع أن يبدأ في 11 مارس المقبل، تظهر بعض الشائعات والتصريحات التي يُزعم أنها تنسب إلى وزارة التعليم بخصوص اقتصار الفترة الزمنية للتعليم خلال هذا الشهر المبارك.

حقيقة تعديل مواعيد المدارس في رمضان 2024

أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة حول تعديل مواعيد المدارس في شهر رمضان 2024، حيث نفى بشكل قاطع وجود أي قرار رسمي يتضمن تعديل مواعيد المدارس أو نظام الدراسة خلال هذا الشهر الكريم، وأكد المسؤول أن ما يُشاع حول رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان لا يمت للواقع بأي صحة، وكذلك لا توجد أي معلومات صحيحة تشير إلى تقليل عدد أيام الدراسة في هذا الوقت.

ما هي حقيقة تقليل أيام الدراسة في رمضان ورفع الغياب من المدارس؟

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة تقليل عدد ساعات الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان، كما أكد المصدر أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي من الوزارة بتعديل مواعيد الدراسة في رمضان، ونفى المصدر صحة الأخبار التي تم تداولها حول رفع الغياب للطلاب في هذا الشهر الفضيل، وأوضح أنه في حال وجود مدارس تعتمد فترتين صباحية ومسائية، سيتم تعديل مواعيد خروج الطلاب قبل آذان المغرب بحوالي ساعتين.

حقيقة رفع الغياب في المدارس

أكد المصدر خلال تصريحات صحفية، أن هناك توجيهات صدرت بشأن انتظام وسير الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، يُطلب من المدارس متابعة الغياب وتسجيله بشكل إلكتروني، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الذين يتجاوزون حدود الغياب وتنفيذ لوائح الانضباط المدرسي، بالإضافة إلى ذلك شدد المصدر على أن قرار تعديل مواعيد اليوم الدراسي في شهر رمضان يقع تحت مسؤولية الإدارات التعليمية والمديريات.