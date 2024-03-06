“الجنية يواصل السقوط أمام الدولار” .. رسميا في البنوك المصرية الجنية يصل 45 جنية وزيادة الفائدة إلى 6% الأربعاء 6 مارس 2024

شهد سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية سلسلة من التراجعات، حيث وصل إلى مستويات متدنية نتيجة تأثره بصفقة رأس الحكمة التي تدر عائدًا يصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية، وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل إلى 46 جنيهًا مقابل 39 جنيهًا في اليوم السابق، بعد حالة من الانخفاض.

سعر الدولار في البنك المركزي

أفاد متعاملون في سوق الصرف بأن ارتفاعات سعر الدولار جاءت بعد فترة من التخبط حيث فقد الدولار ما يقرب من 34 جنيهًا، وكان من المتوقع أن يشهد بعض التصحيح الطفيف في الأسعار، وفيما يلي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 في بعض البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري

الشراء: 45.25 جنيه مصري.

البيع: 45.35 جنيه مصري.

بنك مصر

الشراء: 45.25 جنيه مصري.

البيع: 45.35 جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 46 جنيه مصري.

البيع: 46.10 جنيه مصري.

سعر الدولار في باقي البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في بعض البنوك المصرية حسب آخر التحديثات:

البنك الأهلي المصري

الشراء: 45.25 جنيه مصري.

البيع: 45.35 جنيه مصري.

بنك مصر

الشراء: 45.25 جنيه مصري.

البيع: 45.35 جنيه مصري.

بنك الإسكندرية

الشراء: 46 جنيهًا.

البيع: 46.10 جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 46 جنيهًا.

البيع: 46.10 جنيه مصري.

مصرف أبو ظبى الإسلامى

الشراء: 46.30 جنيه مصري.

البيع: 46.40 جنيه مصري.

زيادة سعر الفائدة في البنك الأهلي

قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهو ما يعادل 6%، لتصل إلى مستوى 27.25%، وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار الهام يهدف إلى زيادة معدلات العائد الأساسية بهدف تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وضمان السيطرة على توقعات التضخم، وتحقيق معدلات العائد الحقيقية الموجبة.