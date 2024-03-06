متاح الان jobs.caoa.gov.e.. رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ننشر لكم التقديم في وظائف البريد المصري 2024، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه سيتم فتح باب التقديم في وظائف البريد المصري من خلال الرابط الإلكتروني للتقديم حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج تلك الوظائف للتحقق من حالة تقديم الطلبات، وكذلك معرفة شروط و نتائج التقديم، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

التقديم في وظائف البريد المصري 2024

يمكن التقديم في وظائف البريد المصري 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا .

قم باختيار وظائف البريد من بين الخيارات المتاحة أمامك.

حدد خدمة الاستعلام عن النتائج.

سجل البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

أدخل رقم الطلب بطريقة صحيحة في الحقل المخصص له.

اضغط على زر الاستعلام للتحقق من النتيجة.

في حالة قبولك في تلك الوظائف سيتم إشعارك وتحديد موعد للاختبارات اللازمة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

يجب عند التقديم في وظائف البريد المصري التحقق من تقديم الأوراق والمستندات التالية:

تقديم صورة شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

نسخة من المؤهل الأعلى إن وجدت.

في حالة وجود إعاقة لدى المتقدم يجب تقديم شهادة التأهيل، أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

تقديم شهادة الموقف من التجنيد للذكور، وكذلك شهادة الخدمة العامة للإناث.

نسخة من إيصال الإيداع البنكي الذي سيتم الحصول عليه عند سداد رسوم التقديم.

صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول وتكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة القومية للبريد.

بالنسبة للمحامين يجب تقديم كارنيه نقابة المحامين، وبالنسبة للمهندسين يجب تقديم كارنيه نقابة المهندسين.

شروط القبول في وظائف البريد المصري 2024

هناك عدة شروط يجب معرفتها والالتزام بها للحصول على وظائف البريد المصري وهي على النحو التالي: