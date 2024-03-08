مفيش امتحانات السنة دي .. “التعليم” إعفاء طلاب 3 صفوف دراسية من الامتحانات

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلقاء كلمة خلال الحدث الرفيع المستوى لإطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكان ذلك بحضور كبار المسؤولين من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكوكبة من الوزراء بما في ذلك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية هامة، وتم استعراض خلال الفعالية الرؤية الاستراتيجية لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة في مصر، والتي تعكس التزام الحكومة بتعزيز رعاية الأطفال وتوفير الفرص الأمثل لنموهم وتنميتهم.

تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالاحتفالية الجارية، مُعربًا عن شكره للمجلس القومي للطفولة والأمومة على جهوده المستمرة في وضع هذه الاستراتيجية الهامة، وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمجهودات المبذولة لتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، ولحماية الأطفال ومكافحة أشكال العنف ضدهم، كما أكد الوزير في تصريحاته أنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي، مشيرًا إلى فلسفة نظام التعليم، وأضاف أن التطوير في منظومة التعليم يشمل تحسين مناهج المرحلة الابتدائية والإعدادية والتي تتبنى المعايير الدولية.

تعزيز برامج الدمج وتوفير الحقائب التدريبية في عدة محافظات

أكد الوزير التزام الوزارة بتقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، وأعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والوزارة للمتابعة وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” في جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وأوضح أنه سيتم تفعيل برامج الدمج وتوفير الحقائب التدريبية الخاصة بها في عدة محافظات، وأكدت الوزارة على تعاونها مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتدريب المعلمين المشاركين في مبادرة “دوي”، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك توعية الأطفال وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية.