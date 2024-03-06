رويترز: سندات مصر الدولية تشهد قفزة كبيرة إثر قرارات البنك المركزي

في خطوة لافتة للأنظار، سجلت سندات مصر الدولية قفزة كبيرة في أعقاب القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، حسبما ذكرت وكالة رويترز. القرارات، التي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تأتي في إطار استجابة البنك للضغوط التضخمية والتحديات الاقتصادية الراهنة.

قرارات البنك المركزي تعزز الثقة في السندات

في رد فعل إيجابي على القرارات النقدية الجريئة، شهدت السندات الدولية الصادرة عن مصر ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المصرية، البنك المركزي المصري، من خلال رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة للبنك، يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط التضخمية المتزايدة.

التأثيرات الاقتصادية للقرارات

البيان الصادر عن البنك المركزي يشير إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر بشكل ملحوظ بنقص الموارد من العملات الأجنبية وظهور سوق موازية لسعر الصرف، مما أسهم في تباطؤ النمو، القرارات الأخيرة تأتي كجزء من جهود البنك لمواجهة هذه التحديات، ويتوقع أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

مستقبل التضخم وتوقعات البنك المركزي

على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، يتوقع البنك المركزي أن تتخطى هذه المعدلات الهدف المعلن البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024، القرارات الاستباقية التي اتخذها البنك تهدف إلى تسريع وتيرة السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، مما يوفر بيئة مواتية للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.