كم باقي على أول يوم رمضان 2024 في مصر وهل سيكون الاثنين أم الأحد؟

يتساءل الكثير من المواطنين بشأن الإجابة على سؤال كم باقي على أول يوم رمضان 2024؟، فهذا الشهر الفضيل يختلف عن باقي شهور العام حيث ينتظره المسلمون من كل بقاع الأرض فهو شهر الرحمة والمغفرة والخيرات والنفحات، فهذا الشهر هو فرصتهم للفوز والمغفرة والنجاة والعتق من النار، حيث يمكن لأي مسلم من أي بلد في العالم أن يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل والتوبة لكي يرضى الله عنه.

كم باقي على أول يوم رمضان 2024؟

يعتبر سؤال كم باقي على أول يوم رمضان 2024؟ من أهم نتائج البحث الرائجة هذه الفترة تحديدًا مع اقتراب قدوم الشهر الفضيل والذي ينتظره العديد من المسلمين في مختلف بقاع العالم، فوفقًا للمؤشرات الأولية وقبل تصريح هيئة الأرصاد الفلكية عن نتيجة تحري هلال شهر رمضان، فنريد الإشارة بأنه لم يتبقى عليه سوى 4 أيام فقط من تاريخ نشر هذا المقال حيث سيكون في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 الذي يوافق هجريًا 1 من شهر رمضان 1445هـ، وسنقوم كذلك بإخباركم عن الموعد الرسمي بعد إعلان هيئة الأرصاد الفلكية.

دعاء استقبال شهر رمضان 1445هـ

وبعد التعرف على إجابة سؤال كم باقي على أول يوم رمضان 2024، فلقد ذكرت دار الإفتاء المصرية بشأن أفضل دعوات استقبال شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ألا وهي:

“رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ”

“رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ”

“ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي”

“لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين.”

“ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.”

“ربّ ابنِ لي عندك بيتًا في الجنّةِ”

اللهم اجعله لا ينقضي إلى أن تكتب لنا مغفرةً خالصةً تجعلنا فيها في زمرة الصالحين والشهداء والصديقين يا رب العالمين.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

وسينتهي شهر رمضان لهذا العام 1445هـ في يوم 9 من شهر أبريل 2024 الموافق هجريًا 30-9-1445هـ وسيكون موافق ليوم ثلاثاء.