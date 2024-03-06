رسميًا.. رفع سعر الدولار اليوم في البنوك عند هذا المبلغ وهذا سعره في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم ما يشغل بال المواطنين والمواطنات الآن، حيث الدولار اليوم ارتفع داخل البنوك المصرية، وذلك بعد أن اجتمع البنك المركزي المصري وقام برفع سعر الفائدة بحوالي 600 نقطة أساس، حيث الرفع مرة واحدة بنسبة 6%، وفي تقرير اليوم نوضح لكم سعر الدولار اليوم داخل البنك الاهلي المصري وبنك مصر وأيضًا باقي العملات الأخرى، فضلًا تابعوا معنا.

سعر الدولار اليوم

رفع اليوم البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6%، وذلك بواقع 600 نقطة أساس، حيث مرة واحدة وفي اجتماع استثنائي طارئ، حيث وصل سعر الفائدة إلى 27.25% – 28.25% – 27.75% على الترتيب، وعلى أساسه تم رفع سعر الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر الآن سجل مبلغ 49 جنيه مصري في عملية الشراء، بينما سجل 49.1 في عملية البيع.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري حسب آخر تحديث فعملية الشراء بسعر 48 جنيه مصري، بينما في عملية البيع بسعر 48.1 جنيه مصري.

سعر الدولار سوق سوده

وفي السوق الموازية وصل سعر الدولار الآن إلى مبلغ 54 جنيه مصري، حيث هذا آخر سعر وصل له حتى الآن، وما زالت الأسعار غير مستقرة وفي انتظار التعاملات القادمة والذي متوقع أن يستقر فيه الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية عند سعر مُعين، سواء بالزيادة أو الانخفاض.

سعر العملات الأجنبية داخل البنوك

وعلى نفس النهج ارتفعت العملات الأخرى، فعلى سبيل المثال سجل الريال مقابل الجنيه مصري مبلغ 12.79 جنيه مصري في عملية الشراء، بينما في علميات البيع 12.80 جنيه مصري وتختلف الأسعار من بنك إلى بنك، ولكن في المجمع الأسعار لم تستقر بعد.